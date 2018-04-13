Россия может оставить США без титана, необходимого им для производства гражданских и военных самолетов. Поставки этого металла из Китая маловероятны – Вашингтон недавно развязал с Пекином торговую войну, чем сам себя загнал в тупик.

Россия может оставить США без титана, необходимого им дляпроизводства гражданских и военных самолетов. Поставки этого металла из Китаямаловероятны – Вашингтон недавно развязал с Пекином торговую войну, чем самсебя загнал в тупик.Запрет на вывоз американской стороной из России продукции иоборудования из редкоземельных металлов предусмотрен законом об ответных мерахна действия США, проект которого внесен в Госдуму. Пострадает от ограничений, впервую очередь, корпорация Boeing, которой для производства самолетов необходимтитан.Удар для США окажется весьма болезненным, уверен военныйэксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он напомнил, что российское предприятие "ВСМПО-Ависма"выделяет так называемую титановую губку, и уже из нее делаются необходимые Boeingизделия. Все производство находится в России, американская компания когда-тодаже вкладывалась в это предприятие. Если закон будет принят Госдумой, титанаамериканцы не получат.Вашингтон, конечно, может попытаться наладить поставки изКитая, где также производятся титановая губка. Однако недавно Соединенные Штатыразвязали с КНР торговую войну, введя пошлины на алюминий и другие металлы. Вэтой ситуации Пекин, скорее всего, выразит солидарность Москве и покажет США "комбинациюиз трех пальцев" – чем нанесет американцам колоссальный урон, приводит РИАФАН слова председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина.С освоением космоса без российской помощи у американцев тожевозникнут серьезные проблемы. Москва может прекратить поставки "партнерам"ракетных двигателей РД-180, которые те используют для вывода спутников вкосмос. Эти двигатели устанавливаются на ракету-носитель Atlas V – и без нихставятся под удар все программы, которые на нее "завязаны". У СШАостанется единственная ракета, которая сможет выполнять программы военного игражданского назначения —Delta IV Heavy.