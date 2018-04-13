Россия может оставить США без титана, необходимого им для
производства гражданских и военных самолетов. Поставки этого металла из Китая
маловероятны – Вашингтон недавно развязал с Пекином торговую войну, чем сам
себя загнал в тупик.
Россия может оставить США без титана, необходимого им для
производства гражданских и военных самолетов. Поставки этого металла из Китая
маловероятны – Вашингтон недавно развязал с Пекином торговую войну, чем сам
себя загнал в тупик.
Запрет на вывоз американской стороной из России продукции и
оборудования из редкоземельных металлов предусмотрен законом об ответных мерах
на действия США, проект которого внесен в Госдуму. Пострадает от ограничений, в
первую очередь, корпорация Boeing, которой для производства самолетов необходим
титан.
Удар для США окажется весьма болезненным, уверен военный
эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он напомнил, что российское предприятие "ВСМПО-Ависма"
выделяет так называемую титановую губку, и уже из нее делаются необходимые Boeing
изделия. Все производство находится в России, американская компания когда-то
даже вкладывалась в это предприятие. Если закон будет принят Госдумой, титана
американцы не получат.
Вашингтон, конечно, может попытаться наладить поставки из
Китая, где также производятся титановая губка. Однако недавно Соединенные Штаты
развязали с КНР торговую войну, введя пошлины на алюминий и другие металлы. В
этой ситуации Пекин, скорее всего, выразит солидарность Москве и покажет США "комбинацию
из трех пальцев" – чем нанесет американцам колоссальный урон, приводит РИА
ФАН слова председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина.
С освоением космоса без российской помощи у американцев тоже
возникнут серьезные проблемы. Москва может прекратить поставки "партнерам"
ракетных двигателей РД-180, которые те используют для вывода спутников в
космос. Эти двигатели устанавливаются на ракету-носитель Atlas V – и без них
ставятся под удар все программы, которые на нее "завязаны". У США
останется единственная ракета, которая сможет выполнять программы военного и
гражданского назначения —Delta IV Heavy.