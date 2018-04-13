Российский боксер Александр Поветкин рассказал о том, насколько видит себя бойцом смешанных единоборств. Он признался, что симпатизирует этому виду спорта и даже проводит тренировки по ММА.

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о том, насколько видит себя бойцом смешанных единоборств. Он признался, что симпатизирует этому виду спорта и даже проводит тренировки по ММА."Это интересный вид спорта, и я что-то практикую, тренируюсь, — приводит слова Поветкина ТАСС. Но я выступаю только в своем виде спорта, куда-то из него переходить я не вижу смысла. Поэтому мне история с ММА неинтересна. Думаю, и Мэйвезер не перейдет даже ради боя с Макгрегором. Конор пришел в бокс ради заработка денег, но есть много боксеров, которые разобрались бы с ним намного раньше".Напомним, что ранее Поветкин одержал победу нокаутом над британским боксером Дэвидом Прайсом. После этого успеха россиянин стал обязательным претендентом на бой с действующим обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBA) Энтони Джошуа.Впрочем, сам британец не горит желанием драться с Поветкиным.