Компания AMD показала 2-е поколение APU — гибридных процессоров Ryzen, в которых центральный процессор объединен с графическим ядром Radeon Vega. Новым флагманом линейки стал восьмиядерник Ryzen 7 2700X (максимальная тактовая частота — 4,3 ГГц, TDP — 105 Вт) с восемью вычислительными потоками.

Компания AMD показала 2-е поколение APU — гибридных процессоров Ryzen, в которых центральный процессор объединен с графическим ядром Radeon Vega. Новым флагманом линейки стал "восьмиядерник" Ryzen 7 2700X (максимальная тактовая частота — 4,3 ГГц, TDP — 105 Вт) с восемью вычислительными потоками.Новинка заменит собой прошлогодние 1800X и 1700X. Её можно будет купить за $329. Для сравнения, i7-8700K с шестью ядрами от Intel продается примерно за $350.Другая 8-ядерная модель, Ryzen 7 2700 способна выполнять до 16 потоков команд. Максимальная частота — до 4,2 ГГц, паспортное значение TDP (потребление энергии) — 65 Вт, цена — $299. Линейка включает два 6-ядерных "камня" Ryzen 5 с 12 потоками: 2600X (4,2 ГГц/95 Вт/$229) и 2600 (3,9 ГГц/65 Вт/$199). Конкурент нового 199-долларового чипа AMD от Intel, Core i5-8500, стоит примерно столько же.Все новые процессоры построены на Zen+ — слегка улучшенной версии 12-нанометровой архитектуры AMD, так что апдейт можно считать инкрементальным. Дебют "мажорной" версии платформы, Zen 2, запланирован на следующий год.∎Новейшие процессоры AMD не работают с Windows 7 читайте такжеНовинки работают на новом чипсете X470 для материнских плат на сокете AM4 и поддерживают технологию StoreMI, которая ускоряет работу диска, позволяя SSD-накопителям, традиционным жестким дискам и модулям оперативной памяти работать сообща, пишет Engadget. Больше деталей о чипах будет рассказано 19 апреля, когда новинки поступят в продажу.