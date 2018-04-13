Запрет на американские лекарства коснется не всех препаратов. Аналоги средств, которые не производятся в России, будут по-прежнему закупаться в США.

Запрет на американские лекарства коснется не всех препаратов.Аналоги средств, которые не производятся в России, будут по-прежнему закупатьсяв США.Законопроект об ответных мерах на санкции СШАпредполагает ограничения – вплоть до запрета на ввоз лекарств, произведенных вШтатах и других странах, поддержавших их политику. Но, как сообщилжурналистам первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой, закон ни в коем случае небудет ограничивать права, возможности и свободы россиян."Отдельно хочу сказать, что специально в проектезакона в плане ограничений оговорено, что, допустим, лекарственные средства,которые не выпускаются на территории России, аналогов которым нет у нас – немогут попасть под действие ограничительных мер", – отметил Толстой.Как подчеркнул вице-спикер, такая инициатива депутатов– это вынужденная ответная мера. Россия, по его словам, никогда не выступала с такими идеямипервой.Нас вынуждают защищать интересы нашей страны,интересы наших граждан и самостоятельную суверенную внешнюю политику президентатакими мерами.свою очередь, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов уточнил, что россиянам можнобудет ввозить все товары, на которые распространятся ограничения, лично для себя. Запрет коснетсяисключительно поставок в промышленных масштабах.Проектфедерального закона об ответных мерах не вводит никаких санкций, он лишь предоставляетправительству полномочия по введению мер экономического и политическогохарактера. На это обращает внимание политолог Антон Хащенко."Законопроект это – рамочная история, вкоторой определены разные направления. Его принятие не означает, что правительствопо всем указанным в нем товарах, завтра введет ограничения", – сказалэксперт в интервью Dni.Ru и предположил, что тема лекарстввообще не будет рассматриваться кабмином.Ранее представители четырех фракций Госдумы во главе соспикером Вячеславом Володинымвнесли на рассмотрение законопроект об ответных мерах России на действия США идружественных с ними стран. Так, в частности, предлагается ввести запрет наввоз в нашу страну американской сельхозпродукции, лекарств, алкоголя и табака. Документ планируетсяобсудить 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы с участиемпредставителей всех фракций. После чего он будет рассмотрен на ближайшемпленарном заседании .Напомним, 6 апреля Минфин США обнародовал список из 38 российских физических июридических лиц, в отношении которых Вашингтон вводит санкции. В этот раз ограничения введены в отношении известных бизнесменов и госуправленцев, а также против контролируемых ими компаний. Активы фигурантов очередного санкционного списка на территории США будут заморожены. Кроме того, американским гражданамзапрещается поддерживать с ними деловые контакты.