Запрет на американские лекарства коснется не всех препаратов.
Аналоги средств, которые не производятся в России, будут по-прежнему закупаться
в США.
Запрет на американские лекарства коснется не всех препаратов.
Аналоги средств, которые не производятся в России, будут по-прежнему закупаться
в США.
Законопроект об ответных мерах на санкции США
предполагает ограничения – вплоть до запрета на ввоз лекарств, произведенных в
Штатах и других странах, поддержавших их политику. Но, как сообщил
журналистам первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой, закон ни в коем случае не
будет ограничивать права, возможности и свободы россиян.
"Отдельно хочу сказать, что специально в проекте
закона в плане ограничений оговорено, что, допустим, лекарственные средства,
которые не выпускаются на территории России, аналогов которым нет у нас – не
могут попасть под действие ограничительных мер", – отметил Толстой.
Как подчеркнул вице-спикер, такая инициатива депутатов
– это вынужденная ответная мера. Россия, по его словам, никогда не выступала с такими идеями
первой.
Нас вынуждают защищать интересы нашей страны,
интересы наших граждан и самостоятельную суверенную внешнюю политику президента
такими мерами.
В
свою очередь, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов уточнил, что россиянам можно
будет ввозить все товары, на которые распространятся ограничения, лично для себя. Запрет коснется
исключительно поставок в промышленных масштабах.
Проект
федерального закона об ответных мерах не вводит никаких санкций, он лишь предоставляет
правительству полномочия по введению мер экономического и политического
характера. На это обращает внимание политолог Антон Хащенко.
"Законопроект это – рамочная история, в
которой определены разные направления. Его принятие не означает, что правительство
по всем указанным в нем товарах, завтра введет ограничения", – сказал
эксперт в интервью Dni.Ru и предположил, что тема лекарств
вообще не будет рассматриваться кабмином.
Ранее представители четырех фракций Госдумы во главе со
спикером Вячеславом Володиным
внесли на рассмотрение законопроект об ответных мерах России на действия США и
дружественных с ними стран. Так, в частности, предлагается ввести запрет на
ввоз в нашу страну американской сельхозпродукции, лекарств, алкоголя и табака. Документ планируется
обсудить 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы с участием
представителей всех фракций. После чего он будет рассмотрен на ближайшем
пленарном заседании .
Напомним, 6 апреля Минфин США обнародовал список из 38 российских физических и
юридических лиц, в отношении которых Вашингтон вводит санкции. В этот раз ограничения введены в отношении известных бизнесменов и госуправленцев, а также против контролируемых ими компаний. Активы фигурантов очередного санкционного списка на территории США будут заморожены. Кроме того, американским гражданам
запрещается поддерживать с ними деловые контакты.