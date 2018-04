Мюнхенская Бавария подтвердила назначение на пост главного тренера команды Нико Ковача. Хорватский специалист приступит к исполнению своих обязанностей в мюнхенском первого июля, когда контракт вступит в действие. Срок соглашения с Ковачем будет рассчитан до лета 2021 года.

Мюнхенская "Бавария" подтвердила назначение на пост главного тренера команды Нико Ковача. Хорватский специалист приступит к исполнению своих обязанностей в Мюнхене первого июля, когда контракт вступит в действие. Срок соглашения с Ковачем рассчитан до лета 2021 года.BREAKING: Niko Kovač will take over as #FCBayern head coach from 1st July 2018. "We agreed a 3-year contract yesterday," says sporting director @Brazzo. #MiaSanMia pic.twitter.com/lJKsCOgUiy— FC Bayern English (@FCBayernEN) 13 апреля 2018 г.На данный момент хорватский специалист является наставником франкфуртского "Айнтрахта". В его действующем контракте имеется опция досрочного расторжения договора в случае, если в услугах Ковача будет заинтересована "Бавария". Именно этим пунктом и воспользовались руководители мюнхенцев.Нынешний наставник "Баварии" Юпп Хайнкес возглавил клуб перед текущим сезоном. Срок его контракта составлял один год и продлевать соглашение он не планировал. Он привел мюнхенский клуб к досрочному завоеванию титула чемпиона Германии, а также довел его до полуфинала Лиги чемпионов, где встретится с мадридским "Реалом".