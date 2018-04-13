Поиски парфюмера в Волгограде, украденные 12 миллионов в Казани и погребенные автомобили в Нижнем Новгороде. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Поиски "парфюмера" в Волгограде, украденные 12миллионов в Казани и погребенные автомобили в Нижнем Новгороде. Обзоррегиональных новостей от Dni.Ru.Сразу восемь автомобилей оказались погребенными под грудойкирпичей в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Там обрушилась стена склада. Инцидентпроизошел 13 апреля около 15:00 на Базовом проезде. Под обвалом оказаласьпохоронена труба газопровода. В завалах остались припаркованные у стены "Нива","Шевроле", "Киа" и еще 5 машин, передаетПрокурор Лебяжьевского района Курганской области принесписьменные извинения местному фермеру. Это финал нашумевшей истории обиспользовании GPS-трекера. О судьбе Евгения Васильева, против которого возбудилиуголовное дело, рассказали во время прямой линии президенту России, и ВладимирПутин обещал разобраться в ситуации. Васильев приобрел через интернет трекердля того, чтобы отслеживать перемещения своей коровы – за что едва не попал подсуд. Теперь он дождался официальных извинений. В письме от прокурора указано,что фермер имеет право требовать возмещения причиненного морального иматериального вреда, а средства массовой информации обязаны дать опровержение,сообщаетДва миллиона рублей похитила у своих работодателейдомработница в Ростове-на-Дону. Как сообщили в УМВД, в полицию обратиласьместная жительница, которая рассказала, что из ее дома пропали ювелирныеизделия. По словам потерпевшей, ключи от дома были также у приходящей работницы.Выяснилось, что девушка два года работала в этой семье – и все это время забиралаиз дома ювелирные изделия и сдавала в ломбард. Нечистой на руку домработницегрозит 10 лет заключения, пишетДело об уклонении от уплаты налогов возбуждено в отношении гендиректораи учредителя компании "Татнефтехим". Марата Исламова подозревают вмахинациях с декларациями. В 2013-2015 годах Исламов задекларировал ложныеданные, считают следователи. Неверную информацию он представил в налоговуюслужбу – в итоге недоплатив государству почти 12 миллионов рублей, передаетУголовное дело по факту изнасилования жительницы одного изсел Викуловского района возбуждено в Тюменской области. По версии следствия, 9апреля подвыпивший 29-летний мужчина зашел в дом к 44-летней односельчанке. Онрассчитывал на близость, но получил отказ. Тогда злоумышленник ударил женщинупо лицу и изнасиловал потерпевшую. Насильник задержан, пишетЖитель Омской области пытался сжечь свою мать. По даннымпрокуратуры, 17 февраля обвиняемый Андрей Т. пришел в гости к женщине, которуюранее лишили родительских прав. Возникла ссора, сын толкнул мать, та удариласьголовой о пол и потеряла сознание. Андрей Т. взял бутылку с горючей смесью, облилсвою жертву и поджег. Только после того, как присутствовавшая знакомая женщиныподняла шум, молодой человек вынес мать на улицу и затушил огонь снегом. Сынугрозит 10 лет колонии, сообщаетВ Ижевске оперативники УФСБ, МВД и Росгвардии задержалилидера и активных участников организованной преступной группы. По даннымследствия, задержанные вымогали крупные суммы денег у одного изпредпринимателей. Расследование уголовного дела продолжается. Статья предусматриваетдля вымогателей наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, передаетФальшивые сотрудники Роспотребнадзора объявились в НижнемТагиле. Мошенники, в частности, позвонили местному предпринимателю СветланеЗеленской и попросили заплатить 1700 рублей за пакет документов. Однако женщинарешила заехать в Роспотребнадзор, сотрудники сообщили ей, что не берут деньгиза свои услуги. Обращения от бизнесменов уже поступили и из соседних городов,пишетВ Волгограде разыскивают "парфюмера". Преступниказафиксировали камеры наблюдения в магазине по улице Батова. Спортивного видамолодой мужчина покрутился около прилавка, а затем вышел. С собой наглыйпосетитель унес три упаковки туалетной воды стоимостью 2,5 тысячи рублей. Вследза ним бросилась продавщица, но от женщины парень просто отмахнулся. Полицейскиепросят всех, кто узнал злоумышленника на видео, сообщить в районный отделполиции, передаетСразу две машины за одну ночь угнал школьник в Уфе. 15-летнийжитель Иглинского района приехал в город в клинику – но решил заоднопрокатиться. Он угнал у 19-летнего молодого человека "ВАЗ-2106". Ноэтого ему показалось мало – он попытался позже угнать "шестерку" сулицы Орджоникидзе, но ему помешали прохожие. Возбуждены уголовные дела пофакту угона и покушения на угон автомобиля, сообщаетПосиделки квартиросъемщика и хозяина жилища в Уфезакончились трагедией. 46-летний постоялец выпивал в компании 64-летнеговладельца квартиры. Внезапно между ними вспыхнула ссора. Пенсионер оскорбилмать своего постояльца. Квартиросъемщик нанес несколько ударов ножом обидчику,после чего скрылся. Пенсионер умер, подозреваемый задержан, передает