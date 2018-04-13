Вчерашний вертикальный рост биткоина в течение часа более чем на 1000 долларов с 6,900 до 8,000 долларов стал главным событием рынка криптовалют последнего времени. В пятницу эталонная криптовалюта продолжает прибавлять в цене, демонстрируя прирост в 18% за последние 24 часа. Ведущие альткоины также выросли на 13-15%.

Вчерашний вертикальный рост биткоина в течение часа более чем на 1000 долларов с 6,900 до 8,000 долларов стал главным событием рынка криптовалют последнего времени. В пятницу эталонная криптовалюта продолжает прибавлять в цене, демонстрируя прирост в 18% за последние 24 часа. Ведущие альткоины также выросли на 13-15%.Фундаментальных причин для резкого роста на рынке криптовалют нет. Общий характер динамики является спекулятивным. Наиболее вероятной причиной резкого роста стало резкое закрытие коротких позиций по BTC. По данным биржи Bitmex, объем заявок на покупку BTC вырос до 50 млн. доларов, что говорит о появлении значительных торговых объемов на рынке.В последнее время биткоин сталкивался с серьезными трудностями в преодолении $7,500 и был зажат в достаточно узком диапазоне 6,500-6,900 долларов. Вероятно, что он стал психологическим уровнем для участников, который не давал валюте расти без видимых причин или опускаться ниже.В комьюнити считают, что причины для роста были созданы искусственно крупным капиталом, который вышел на рынок, назвав рост "пампом Сороса". Если они правы, то такая ситуация может создать основания для манипуляций рынком.Во времена первых волн текущей фазы коррекции в комьюнити ожидали, что памп произойдет этой весной. Сейчас на рынке действительно начинают проявляться ростки возможного ралли.