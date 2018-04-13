Центр Космонавтика и авиация в отреставрированном павильоне Космос на ВДНХ 13 апреля открылся для всех желающих, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики Москвы.

В ближайший месяц билеты можно приобрести только онлайн – на сайтах vdnh.ru и cosmos.vdnh.ru, в кассах их продавать не будут, чтобы избежать очередей. Центр работает все дни, кроме понедельников, с 11 утра и до 22 часов.Павильон "Космос" реставрировали несколько лет, работы завершились в марте этого года. Ежедневно экспозицию могут посещать 20 тысяч человек. На выставке будет представлено 120 образцов техники, более 2 тысяч архивных документов. В павильон вернули полноразмерный макет первого искусственного спутника Земли.Накануне, в День космонавтики, экспозицию осмотрели президент России Владимир Путин.