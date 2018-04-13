Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его не способна предотвратить строительство Северного потока-2, но может замедлить осуществление проекта. По его слвоам, переговоры с Россией по строительству газопровода должна вести Еврокомиссия, а не отдельные государства.

Дания не способна предотвратить строительство "Северного потока-2", но может замедлить осуществление проекта. Об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.По его словам, Дания может помешать прокладке труб у острова Борнхольм. В этом случае маршрут газопровода будет изменен и пройдет через международные воды, что уже не будет требовать разрешения Дании. Поэтому, по мнению Расмуссена, оптимальным было бы, если бы переговоры с Россией по строительству газопровода вела Еврокомиссия, а не отдельные государства ЕС.Как сообщает ТАСС, Расмуссен еще раз подчеркнул, что считает "Северный поток-2" не только экономическим, но и политическим проектом. Он приветствовал заявление Меркель о необходимости рассмотрения политических факторов при осуществлении проекта, в частности, сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа.Между тем ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков высказал мнение, что Дания оказалась между молотом и наковальней."Они намеренно публично заявляют, что не могут запретить строительство "Северного потока-2", то есть что они выдадут разрешение. Я думаю, что это – определенный сигнал США: если вы хотите, чтобы мы заблокировали, предпримите для этого более активные действия", — сказал Юшков.Тем самым Дания просто хочет снять с себя ответственность за решение: "Они показывают, что сейчас они выдадут разрешение, а если американцы хотят заблокировать, то пусть возьмут на себя эту ответственность".Эксперт напомнил, что именно датчане под давлением американцев приняли специальный закон о том, что должны будут рассматривать заявку "Газпрома" не только с экологической точки зрения, но и с точки зрения национальной безопасности. Позицию Дании Юшков охарактеризовал следующим образом: "Мы в сторонке, большие дяди будут все решать, а мы – мирная небольшая страна, мы хотим спокойно жить".Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год, напоминает ТАСС. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".