Один из свидетелей по делу о халатности начальника пожарного караула Сергея Генина рассказал шокирующие подробности о тушении кемеровского торгового центра 25 марта. Он сообщил суду, что спасатели искали в первую очередь источник огня, а не находившихся там посетителей.

Один из свидетелей по делу о халатностиначальника пожарного караула Сергея Генина рассказал шокирующие подробности отушении кемеровского торгового центра 25 марта. Он сообщил суду, что спасателиискали в первую очередь источник огня, а не находившихся там посетителей.В своих показаниях мужчина утверждает, что прибывшие на место трагедии пожарныесами говорили об этом. "При мне на четвертый этаж заходили два звена, они былисвязаны веревками. При этом нас никто не выгонял какое-то время. Спасатели приэтом сами говорили, что ищут очаг возгорания, а не людей", – приводит словаочевидца телеканалПрокуратура Кемеровской области сообщила ошести вынесенных Генину выговорах за нарушения. Известно, что подозреваемый,получив от охранника ТЦ информацию об очаге пожара, направил туда звеногазодымозащитной службы. При этом таких задач перед ним не ставилось. Усотрудников не оказалось при себе средств пожаротушения.Прокурор попросил суд арестовать пожарного до 11 июня. Всвоюочередь центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство. Пожарныйарестован за халатность. Однако обвиняемый заявил, что планирует обжаловатьрешение суда, передает газета "Известия".Ранее Генин заявил о своейневиновности. "Виновным себя не считаю – у меня два уха, кричали человек20", – сказал мужчина. По его словам, сотрудники ТРЦ не помогали пожарным."Оттуда (из кинозала – прим. ред.) мыспасли одного человека. Если бы не вышли, я там сдох бы, так как воздухкончился. Зайдите в ванну и выключите свет – через 30 секунд вы не будетезнать, где выход", – цитирует пожарного "Интерфакс". Также Генин сообщил,что план здания он получил перед выездом на пожар, а по прибытии, спустя семьминут, бумаги у него забрали.Кроме того, выяснилось, что у командиратушившего "Зимнюю вишню" пожарного звена оказалось шесть выговоров. По данным прокуратуры, обвиняемый, в частности, допускалнарушения при эвакуации людей.Напомним,трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошла 25 марта. Припожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возгорание возникло наверхнем этаже, где находились кинозалы и детские комнаты. Следствие выяснило,что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправнаяпринудительная система оповещения после начала возгорания не была включенасотрудниками торгового центра.