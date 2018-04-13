Отличительной особенностью Думы VII созыва стал рост числа депутатов, которые тратят свои доходы на благотворительность и общественно значимые проекты. По итогам декларационной кампании 2017 года стало известно, что около 60 парламентариев не жалеют денег на помощь детским домам, медицинским центрам и благотворительным фондам.

Отличительной особенностьюДумы VII созыва стал рост числа депутатов, которые тратят свои доходына благотворительность и общественно значимые проекты. По итогам декларационнойкампании 2017 года стало известно, что около 60 парламентариев не жалеют денегна помощь детским домам, медицинским центрам и благотворительным фондам.Спикер Госдумы ВячеславВолодин в 2017 году заработал 51,4 миллиона рублей. При этом глава нижней палаты парламента,как и в предыдущие годы, направил половину своих доходов наблаготворительность. В частности, Володин поддержал благотворительный фондЧулпан Хаматовой "Подари жизнь" в Москве. Также спикер оказалподдержку в деле строительства школы для одаренных детей из малообеспеченныхсемей в Смоленской области.В 2016 году Володин пожертвовал 31 миллион рублей изличных средств. Получателями помощи стала 21 некоммерческая организация -благотворительные фонды и социальные учреждения.От руководителя Думы не отстают и другие депутаты, всего в списке их около 60-ти. Крупные суммы наблаготворительность и социально значимые проекты в 2017 году направили ЛеонидСимановский, Григорий Аникеев, Владимир Блоцкий, ВалерийГартунг и другие народные избранники.В конце марта стало известно,что все 446 депутатов Госдумы, с учетом сложивших мандаты, предоставилидекларации о своих доходах за 2017 год. Сегодня, 13 апреля, в соответствии сзаконодательством, сведения о доходах депутатов опубликованы на официальном сайтеГосдумы.Согласно этим данным, меньше всех в прошлом году заработалчлен "Единой России" Олег Быков: он задекларировал доход менее 1,3миллиона рублей. Его коллега по фракции Григорий Аникеев, напротив, сталсамым богатым депутатом Госдумы с доходомболее 4,3 миллиарда рублей.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов стал самым богатымруководителем фракции в Госдуме, заработав в 2017 году более шести миллионоврублей. Второе место досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 5,4 миллиона.Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, избранный на пост руководителя фракции"Единая Россия" в октябре 2017 года, замыкает тройку лидеров сзаработком в 4,6 миллиона рублей. Глава фракции "Справедливая Россия"Сергей Миронов отчитался о доходе в 4,4 миллиона.