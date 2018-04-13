Отличительной особенностью
Думы VII созыва стал рост числа депутатов, которые тратят свои доходы
на благотворительность и общественно значимые проекты. По итогам декларационной
кампании 2017 года стало известно, что около 60 парламентариев не жалеют денег
на помощь детским домам, медицинским центрам и благотворительным фондам.
Отличительной особенностью
Думы VII созыва стал рост числа депутатов, которые тратят свои доходы
на благотворительность и общественно значимые проекты. По итогам декларационной
кампании 2017 года стало известно, что около 60 парламентариев не жалеют денег
на помощь детским домам, медицинским центрам и благотворительным фондам.
Спикер Госдумы Вячеслав
Володин в 2017 году заработал 51,4 миллиона рублей. При этом глава нижней палаты парламента,
как и в предыдущие годы, направил половину своих доходов на
благотворительность. В частности, Володин поддержал благотворительный фонд
Чулпан Хаматовой "Подари жизнь" в Москве. Также спикер оказал
поддержку в деле строительства школы для одаренных детей из малообеспеченных
семей в Смоленской области.
В 2016 году Володин пожертвовал 31 миллион рублей из
личных средств. Получателями помощи стала 21 некоммерческая организация -
благотворительные фонды и социальные учреждения.
От руководителя Думы не отстают и другие депутаты, всего в списке их около 60-ти. Крупные суммы на
благотворительность и социально значимые проекты в 2017 году направили Леонид
Симановский, Григорий Аникеев, Владимир Блоцкий, Валерий
Гартунг и другие народные избранники.
В конце марта стало известно,
что все 446 депутатов Госдумы, с учетом сложивших мандаты, предоставили
декларации о своих доходах за 2017 год. Сегодня, 13 апреля, в соответствии с
законодательством, сведения о доходах депутатов опубликованы на официальном сайте
Госдумы.
Согласно этим данным, меньше всех в прошлом году заработал
член "Единой России" Олег Быков: он задекларировал доход менее 1,3
миллиона рублей. Его коллега по фракции Григорий Аникеев, напротив, стал
самым богатым депутатом Госдумы с доходом
более 4,3 миллиарда рублей.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов стал самым богатым
руководителем фракции в Госдуме, заработав в 2017 году более шести миллионов
рублей. Второе место досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 5,4 миллиона.
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, избранный на пост руководителя фракции
"Единая Россия" в октябре 2017 года, замыкает тройку лидеров с
заработком в 4,6 миллиона рублей. Глава фракции "Справедливая Россия"
Сергей Миронов отчитался о доходе в 4,4 миллиона.