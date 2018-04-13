Госавтоинспекция намерена добиваться приведения в порядок обочины, а возможно, и обустройства тротуаров по дороге в село Спасское. Поводом послужила недавняя трагедия с подростком-велосипедистом, которого в километре от этого населённого пункта насмерть сбила машина. По словам главного дорожного инспектора, юридических оснований заставить власти Владимира сделать этот участок дороги более безопасным нет. Поскольку отсутствует жилая застройка. Между тем, кроме как по обочине ходить и ездить на велосипедах людям негде. И эта проблема требует незамедлительного решения.

Госавтоинспекция намерена добиваться приведения в порядок обочины, а возможно, и обустройства тротуаров по дороге в село Спасское. Поводом послужила недавняя трагедия с подростком-велосипедистом, которого в километре от этого населённого пункта насмерть сбила машина. По словам главного дорожного инспектора, юридических оснований заставить власти Владимира сделать этот участок дороги более безопасным нет. Поскольку отсутствует жилая застройка. Между тем, кроме как по обочине ходить и ездить на велосипедах людям негде. И эта проблема требует незамедлительного решения.Дорогу в село Спасское нужно сделать безопасней для пешеходов. Ведь узкая обочина уже стала причиной трагической гибели подростка-велосипедиста, которого сбила машина. В недавнем смертельном ДТП в километре от Спасского сейчас разбирается следствие, но масштаб проблемы уже очевиден. Рядом с этим населенным пунктом еще несколько сел. И кроме как по узкой и рыхлой обочине пешеходам передвигаться негде. По словам начальника областной Госавтоинспекции, заставить власти города сделать здесь тротуар и освещение невозможно, ведь вблизи нет жилой застройки. Но если и дальше закрывать на это глаза, новых трагедий не избежать.Александр Новиков, начальник УГИБДД УМВД по Владимирской области: "Вот этот участок от поворота до Пиганово и до начала Спасского. Там метров 600. Вот он оказался мертвой зоной. Мертвой по определению и мертвой к великому сожалению для подростка для этого. Сейчас кто-то должен выйти инициатором, чтобы взять на баланс этот участок дороги. Мы обязательно это все изучим в рамках уголовного дела, которое ведет Следственное управление. Сейчас родители в большой беде".С беспокойством госавтоинспекция ждет грядущий капитальный ремонт Пекинки. Прогнозировать насколько серьезным во Владимире будет транспортный коллапс в ГИБДД пока не берутся. Но уже говорят - наиболее сложная ситуация будет в районе "Тандема". Ведь от Содышки до суздальского перекрёстка практически нет путей объезда. А те, что есть - уже вызывают много вопросов и нареканий и у водителей, и у инспекторов. Ремонтные работы 10 километрового участка от Ленты до Глобуса уже на носу, а городские власти по оценкам ГАИ не торопятся даже с ямочным ремонтов объездных путей.Александр Новиков, начальник УГИБДД УМВД по Владимирской области: "Я пока тоже не вижу. И сотрудники мне докладывают, что движения сильного нет. Отдел ГАИ города сейчас оценивает что это за переезды, что это за улочки такие. Я думаю, что как раз до начала ремонта, я думаю, что мы как-то так мягко скажем заставим город, чтобы они подошли ответственно к этому".Ещё одна головная боль автоинспекторов - движение автобусов в областном центре. Транспортные компании штрафуют, а количество нарушений не уменьшается. Только в этом году во Владимире по вине водителей автобусов уже случилось 9 аварий. А это аж на треть больше чем за такой же период 2017 года.