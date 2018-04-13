В российском правительстве считают, что прибыль от сделок с криптовалютами необходимо обложить налогом, а их обмен на сумму от 600 тысяч рублей должен попадать под обязательный валютный контроль. Кабинет министров уже поддержал законопроект депутатов О цифровых финансовых активах.

В российском правительстве считают, что прибыль от сделок с криптовалютами необходимо обложить налогом, а их обмен на сумму от 600 тысяч рублей должен попадать под обязательный валютный контроль. Кабинет министров уже поддержал законопроект депутатов "О цифровых финансовых активах".Проект федерального закона был внесен в Госдуму группой депутатов совместно с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В отзыве правительственной комиссии отмечается, что документ необходимо доработать.По словам президента Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрия Припачкина, в текущей версии проекта говорится только о сделках с криптовалютой, так что они вполне могут попадать под стандартный контроль банков. В документе также отмечено, что правительство настаивает на введении обязательного контроля за операциями по обмену криптовалюты на российскую или иностранную валюту. Речь идет о сумме, равной и превышающей 600 тысяч рублей, пишут "Известия".Обязательный контроль уже действует в отношении банковских операций на сумму от 600 тысяч рублей в рамках закона против отмывания доходов и финансирования терроризма. Это касается снятия или внесения денег на счет компании, на личный счет, обмена валюты, приобретения ценных бумаг и прочего. Банки должны информировать о подобных действиях Росфинмониторинг. За нарушение закона кредитная организация может лишиться лицензии.Эксперты добавляют, что обложить стандартной 13-процентной ставкой НДФЛ можно было бы спекулянтов на криптовалютном рынке, которые покупают валюту подешевле, а продают подороже. Однако налоговым органам будет сложно это осуществить. Стоит отметить, что покупка и продажа криптовалют является анонимной, поэтому многие люди такой доход добровольно декларировать не будут.