Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение суда о блокировке мессенджера. Он заявил, что сервис будет использовать встроенные методы ее обхода, но стопроцентной гарантии функционирования программы без VPN нет.

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение суда о блокировке мессенджера. Он заявил, что сервис будет использовать встроенные методы ее обхода, но стопроцентной гарантии функционирования программы без VPN нет. Кроме того, поначалу все может работать медленно. На своей страничке во "ВКонтакте" Дуров призвал пользователей не удалять и не переустанавливать программу и пообещал держать их в курсе ситуации.Как заявил заместитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергей Никитин, бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, они не защищены от киберпреступников и их могут использовать для сбора данных о пользователях, передает "Интерфакс"."Когда мы прописываем VPN в свойствах всего смартфона, надо понимать, что весь твой трафик перенаправляется через этот сервер — почта, браузер. Если этот сервер плохой, мошеннический, и его контролируют киберпреступники, а такие точно появятся из-за хайпа, то весь ваш трафик можно будет перехватывать, переправить на левый сайт, собирать незашифрованные данные", — сказал Никитин.Эксперт утверждает, что российские VPN не помогут с доступом, так как у них российский IP. "Хороший VPN — дорогой платный где-нибудь в Германии. Так что вывод: VPN, особенно бесплатные, опасны"."Прокси прописываются только в свойствах самого Telegram, поэтому туда передается трафик самого Telegram, а он зашифрованный. Опасности в этом случае практически нет", — добавил Никитин.Между тем, по мнению главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, решение суда о блокировке мессенджера Telegram — ответ на демонстративное невыполнение администрацией сервиса требований российского законодательства, передает РИА Новости.Как сообщалось ранее, 13 апреля Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору немедленно заблокировать Telegram в России, не дожидаясь решения апелляции.