Борис Джонсон не идет на контакт с российской стороной по вопросу о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Такое заявление о главе МИД Великобритании сделал посол России в Лондоне Александр Яковенко.

Борис Джонсон не идет на контакт с российской стороной по вопросу о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Такое заявление о главе МИД Великобритании сделал посол России в Лондоне Александр Яковенко.Он сетует на то, что информация об инциденте в Солсбери является неполной. "Это подтверждает версию о том, что жизни людей уничтожаются ради очень узких национальных интересов и уничтожаются отношения между двумя странами", — заявил российский посол на брифинге в Лондоне, который в прямом эфире транслировался по телеканалу "Россия 24".Посол России в Лондоне Александр Яковенко запросил встречу с главой Форин-офис Борисом Джонсоном. Он рассчитывает обсудить волнующие обе стороны вопросы, а также услышать от главы МИД Британии ) его оценки сложившейся ситуации в двусторонних отношениях. 9 апреля британский МИД заявил, что пока не получил запроса на встречу Яковенко с Джонсоном. Ранее российское посольство неоднократно просило МИД Великобритании предоставить данные о расследования покушения на Сергея и Юлии Скрипаль, а также об их лечении и состоянии здоровья.При этом в докладе российского посольства в Лондоне подчеркивается, что любая современная химлаборатория способна синтезировать вещество, при помощи которого были отравлены Скрипали. Кроме того, Москва запрашивала у Лондона данные о том, производился ли яд "Новичок" в лаборатории Портон-Даун, которая находится в 8 милях от Солсбери. Посол России Александр Яковенко подчеркнул, что для того, чтобы произвести антидот, необходимо синтезировать и начальный химический препарат. Лондон на запросы России об этом не ответил.Россия хочет иметь на руках все расследования, доказательства по делу. Ключевой вопрос, кто отравил граждан России. Яковенко подчеркнул, что Россия защищает права российских граждан и намерена разобраться в этом деле.Яковенко заявил, что Россия никогда не производила и не складировала вещество "Новичок". Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Скрипалей агентом А234 "Новичок" стоит Россия.