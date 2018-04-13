Елена Скрипаль, двоюродная сестра отравленной в
британском Солсбери вместе с отцом, экс-сотрудником ГРУ Юлии, дала интервью. Она предположила, что английские власти ограничивают свободу Юлии Скрипаль.
Елена Скрипаль, двоюродная сестра отравленной в
британском Солсбери вместе с отцом, экс-сотрудником ГРУ Юлии, дала интервью. Она предположила, что английские власти ограничивают свободу Юлии Скрипаль.
Елена,
как и Виктория Скрипаль, уже общавшаяся со СМИ, —племянница бывшего шпиона
Сергея Скрипаля. Она живет в Приморском крае, куда перебралась
из Казахстана, где в свое время служил ее отец.
Женщина
рассказала, что в последнее время они очень редко общались с сестрой. "Потому
что я, в силу своей отдаленности, плюс у меня сейчас маленькие дети
и выехать я, к сожалению, не могу, даже если хотелось бы",
— цитирует Елену
По
мнению сестры, Юлия сейчас находится под прессингом. "Возможно, есть давление.
Возможно, ей не дают разговаривать", – считает родственница. Прослушав
запись телефонного разговора своих двоюродных сестер – Виктории
и Юлии – Елена уверена, что голоса принадлежат именно им.
"Это
на сто процентов реальный разговор. Я даже, когда первый раз
слушала эту запись, я даже представила, как Юля разговаривает. Это сто
процентов Юля. Конечно, это ее голос, это ее манера говорить" – объяснила Елена. При этом
женщина добавила, что в голосе британской "пленницы" есть определенное
напряжение. Женщина уверена, что
ее двоюродную сестру удерживают в Великобритании насильно.
Ранее организация по запрещению химического оружия
(ОЗХО) завершила расследование по отравлению
Скрипалей в Солсбери и передала результаты Великобритании.
В опубликованном отчете говорится о том, что причиной резкого ухудшения
здоровья Сергея и его дочери Юлии стало нервно-паралитическое вещество.