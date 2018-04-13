Елена Скрипаль, двоюродная сестра отравленной в британском Солсбери вместе с отцом, экс-сотрудником ГРУ Юлии, дала интервью. Она предположила, что английские власти ограничивают свободу Юлии Скрипаль.

Елена Скрипаль, двоюродная сестра отравленной вбританском Солсбери вместе с отцом, экс-сотрудником ГРУ Юлии, дала интервью. Она предположила, что английские власти ограничивают свободу Юлии Скрипаль.Елена,как и Виктория Скрипаль, уже общавшаяся со СМИ, —племянница бывшего шпионаСергея Скрипаля. Она живет в Приморском крае, куда перебраласьиз Казахстана, где в свое время служил ее отец.Женщинарассказала, что в последнее время они очень редко общались с сестрой. "Потомучто я, в силу своей отдаленности, плюс у меня сейчас маленькие детии выехать я, к сожалению, не могу, даже если хотелось бы",— цитирует ЕленуПомнению сестры, Юлия сейчас находится под прессингом. "Возможно, есть давление.Возможно, ей не дают разговаривать", – считает родственница. Прослушавзапись телефонного разговора своих двоюродных сестер – Викториии Юлии – Елена уверена, что голоса принадлежат именно им."Этона сто процентов реальный разговор. Я даже, когда первый разслушала эту запись, я даже представила, как Юля разговаривает. Это стопроцентов Юля. Конечно, это ее голос, это ее манера говорить" – объяснила Елена. При этомженщина добавила, что в голосе британской "пленницы" есть определенноенапряжение. Женщина уверена, чтоее двоюродную сестру удерживают в Великобритании насильно.Ранее организация по запрещению химического оружия(ОЗХО) завершила расследование по отравлениюСкрипалей в Солсбери и передала результаты Великобритании.В опубликованном отчете говорится о том, что причиной резкого ухудшенияздоровья Сергея и его дочери Юлии стало нервно-паралитическое вещество.