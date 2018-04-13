Черная пятница мессенджера Telegram встряхнула сетевой мир. Пользователи сразу же стали искать в интернете способы обхода блокировки; эксперты предложили перейти на другие платформы; политики предупредили, что так будет с каждым нарушителем закона; а создатель Telegram Павел Дуров пообещал секте поклонников мессенджера его бесперебойную работу.

Черная пятница мессенджера Telegram встряхнула сетевой мир.Пользователи сразу же стали искать в интернете способы обхода блокировки; эксперты предложили перейти на другиеплатформы; политики предупредили, что так будет с каждым нарушителем закона; асоздатель Telegram Павел Дуров пообещал секте поклонников мессенджера егобесперебойную работу.Блокировка Telegram по решению Таганского суда никак несвязана с ограничениями прав россиян и уж, тем более, не нарушает принциповсвободы слова. Все дело в законах, которые владельцы приложения выполнять нехотят.Во-первых, Павел Дуров с мая 2017 года игнорировал обращенияРоскомнадзора о предоставлении данных для внесения его компаниив реестр организаторов распространения информации. Во-вторых, владельцымессенджера отказались предоставить ФСБ ключи шифрования – программноеобеспечение, на котором работает приложение. Как утверждали юристы Дурова, эти требованияневыполнимы по техническим причинам, а сам владелец заявлял, что Telegramне пойдет на это, так как мессенджер выступает за свободуслова и неприкосновенность частной жизни.Отметим, что законы, регулирующие деятельностьсервисов мгновенного обмена сообщениями, появились отнюдь не по прихотигосударства или от желания задушить свободу слова или нарушить тайну частнойпереписки. Проблема зрела давно, причем, корни ее были даже не в России, а вЕвропе.Там с помощью таких приложений зачастую планировали икоординировали теракты, потом потихоньку эта практика переметнулась и в Россию.Достаточно вспомнить взрыв в питерском метро в 2017 году. Спецслужбы выяснилитогда, что террористы координировали свои действия через мессенджеры.Поэтому власть не без оснований решила, что отказTelegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государстваи общества, а также может быть на руку террористам. В итоге после несколькихпредупреждений, суд принял решение о блокировке мессенджера Telegramв России, удовлетворив иск Роскомнадзора.Через несколько часов после окончания заседания, ПавелДуров успокоил всех пользователей своего детища и пообещал использовать встроенныеметоды обхода блокировок, которые не требуют абсолютно никаких действий. Приэтом он подчеркнул, что стопроцентная доступность приложения без VPN-сервисов,которые помогают обходить запреты, не гарантирована.По мнению экспертов, в блокировке Telegram нетничего страшного, ему на смену емупридут другие мессенджеры, которых в сетевом пространстве и так хватает. Помимотого, что современные технологии позволяют обходить любые блокировки,пользователи, если захотят, найдут альтернативные каналы обмена данных.Трагедии никакой не произошло и небо на землю не упало.А решение суда о блокировке Telegram из-за отказа сотрудничатьс государством – это хороший урок для основателя мессенджера ПавлаДурова. Так считает советник президента по интернету Герман Клименко.Среди замен Telegram есть аналогичный по функционалумессенджер "ТамТам", разработала который Mail.ru Group. За последниенедели число новых регистраций в нем взлетело в несколько раз. В"ТамТам" можно также создавать каналы, только за последние двадня их появилось более 40 тысяч.Если говорить о международном опыте, тово Франции после серии терактов в 2016 году власти заявили, что Евросоюз должениметь возможность ограничить пределы шифрования мессенджеров WhatsApp, Skype,Signal и Telegram. Вместе с Германией Франция предложила Еврокомиссии изучитьвозможность принятия закона, который позволил бы заставить поставщиков услугобмена сообщениями предоставлять доступ к зашифрованному контенту.В Германии в августе 2017 года былпринят закон, позволяющий расширить наблюдение за интернет-перепиской иобщением через мессенджеры. На его основе правоохранительные органы получилиправо применять программы-шпионы. Похожий подход, но зачастую без четкооформленного законодательством подхода, применяется и другими странами ЕС.Очевидно, что чистымперед законом пользователям любого мессенджера не стоит бить в набат в связи сблокировкой Telegram. Дело в том, что в любой стране мирагосударство стремится получить доступ ко всем видам общения потенциальныхпреступников. Надо помнить, что однажды это может спасти жизни сотен, а то итысяч людей от страшного теракта или диверсии.