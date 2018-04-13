Игрок сборной России по футболу и защитник Зенита Юрий Жирков попал в базу должников из-за невыплаченного налога за пользование землей в Калининградской области, пишет Московский комсомолец.

Задолженность Жиркова составила 90 тысяч рублей. Некоторое время назад он заключил договор аренды с администрацией Светлогорского района и получил землю под строительство дома, однако спортсмен перестал оплачивать взносы за пользование участком.На Жиркова подали в суд, который и обязал его возместить всю сумму, но приставы долг пока так и не смогли получить.Гонорар Жиркова составляет порядка 12 миллионов рублей в месяц.