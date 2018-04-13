На территории ресторанного комплекса в Уфе произошло групповое отравление со смертельным исходом. Во время проведения работ в канализационный колодец упал рабочий, к нему на помощь спустились несколько человек. Выжить удалось лишь одному из них.

На территории ресторанного комплекса в Уфе произошло групповое отравление со смертельным исходом. Во время проведения работ в канализационный колодец упал рабочий, к нему на помощь спустились несколько человек. Выжить удалось лишь одному из них.По имеющейся информации, в коллекторе могло произойти скопление неустановленного газа, который непригоден для дыхания, в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание. Правоохранители города сообщают о пяти погибших.На происшествие оперативно среагировали сотрудники станции скорой помощи и МЧС, которые в течение десяти минут прибыли на место, после чего сразу приступили к спасательной операции. К сожалению, привести в чувства удалось лишь одного из спустившихся в канализацию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Администрация города Уфы выразила соболезнования родным и близким погибших. Сообщается, что к расследованию подключилось Управление гражданской защиты. Также будет создана комиссия при муниципалитетедля выяснения причин трагедии, передает официальный сайт администрации города "Ufacity.info".Позже очевидцы поделились видеозаписью с места трагедии. На опубликованных кадрах вход на территорию ресторана "Пристань" уже закрыт охранниками заведения, а у ворот скопились журналисты, передает телеканал .Напомним, схожий инцидент произошел в Казани в 2013 году, когдапри проведении очистных работ на дне канализации погибли двое слесарей. Предполагается, что мужчин убил метан, скопивший в шахте из-за засора. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".