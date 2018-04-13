На днях Юлия Барановская вышла в свет в новом образе. Однако в ответ получила неоднозначные отзывы: дизайнер заявил, что от наряда пахнет нафталином, а журналисты и вовсе не нашли у Юлии талии, после чего фанаты сделали вывод, что ведущая беременна.

На днях Юлия Барановская вышла в свет в новом образе. Однако в ответ получила неоднозначные отзывы: дизайнер заявил, что от наряда пахнет нафталином, а журналисты и вовсе не нашли у Юлии талии, после чего фанаты сделали вывод, что ведущая беременна.На днях в Москве состоялась 31-ая церемония вручения кинонаграды "Ника". Среди многих известных гостей мероприятия отметилась и телеведущая Юлия Барановская. Для выхода в свет брошенная жена футболиста Андрея Аршавина выбрала платье красивого винного цвета длиной ниже колен на одно плечо. Образ дополнили цветы сбоку.По мнению стилиста Дарьи Берц, платье состарило Юлию Барановскую. "Платье идет Юлии и хорошо подчеркивает ее фигуру. Но я не понимаю замысла дизайнера, украсившего талию совершенно бессмысленным шифоновым шарфиком с цветком. Идея слегка отдает нафталином, а хочется свежих решений и контрастных деталей. Сюда подошел бы, например, яркий пояс или крупные массивные украшения на шее и запястьях", – приводит слова эксперта .Кроме того, журналисты издания высказали убеждение, что из-за "бессмысленной" детали в наряде Барановская "лишилась" талии. Уцепившиеся за это выражение поклонники в социальных сетях немедленно сделали вывод, что Юлия просто тщательно скрывать новую беременность."Да понятно для чего цветочки! Чтобы кругленький животик спрятать)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "А может она беременна?", "Я тоже думаю, что Юля может скрывать беременность. Иначе не объяснишь наличие этих старушачьих цветочков и тряпки с боку", – высказались поклонники.