Театр, танцы, выступления музыкантов, кино и многое другое. Как провести весело и интересно ближайшие семь дней – выбор за вами. А Dni.Ru по доброй традиции расскажут о самых интересных событиях и помогут сориентироваться.

Театр, танцы, выступления музыкантов, кино и многое другое. Какпровести весело и интересно ближайшие семь дней – выбор за вами. А Dni.Ru подоброй традиции расскажут о самых интересных событиях и помогутсориентироваться.13 апреля, пятницаНа сцене "Театра Луны" состоитсяпремьера городского мюзикла "Маяковский", в основу которого легли стихотворения великогопоэта. Роль его возлюбленной Лили Брик исполнит звезда экрана и сцены – ИринаМедведева. "Многие актрисы мечтают хоть раз сыграть кого-то из историческихличностей, а мне в этом плане повезло, – рассказывает Ирина Медведева. -Спасибо небесам, посылают мне сыграть и Полу Негри, и Мэрилин Монро, и ЭдитПиаф… Лиля Брик – это первый русский исторический персонаж в моей театральнойсудьбе, поэтому мне очень интересно изучить ее досконально. Я к ней"притрагиваюсь", не могу ее брать "нахрапом", как брала характерные роли, я кней присматриваюсь, выбираю краски, разбираю, ищу…".13 апреля в России отмечаетсяДень мецената и благотворителя. Поэтому в ближайшие дни в столице пройдетнесколько мероприятий, связанных с этой темой. 19 апреля в старинном особнякеА.К. Поливанова пройдет благотворительный показ спектакля "Дом19|07". Все средства от продажи билетов в этот день будут направлены вФонд борьбы с лейкемией. Фонд "Второе дыхание" (благотворительнаяорганизация, учрежденная "Чарити Шоп") совместно с сетью семейныхкафе "АндерСон" проведет акцию по сбору детских вещей. Собираясь на семейныйвоскресный завтрак, можно прихватить с собой вещи, из которых ваши дети ужевыросли, и просто положить их в контейнер. Сотрудники фонда регулярно совершаютпоездки в отдаленные города страны, где эти вещи очень пригождаются многодетнымсемьям. Взрослые вещи, конечно, тоже можно приносить.В издательстве "Эксмо" выходитантология стихотворений проекта "Живые поэты". Книга включает в себя творенияизвестных музыкантов, модных литераторов, молодых перспективных авторов игероев андеграунда. Часть прибыли серии будет пожертвовано в благотворительныйфонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни". 15 апреля в центре "Благосфера"пройдет традиционный кулинарный праздник фонда "Созидание", где детейбудут ждать разнообразные мастер-классы и всевозможная домашняя выпечка. Билетна мероприятие стоит 500 рублей, собранные средства пойдут на медицинскуюпомощь детям.В Московском Доме Музыкисостоится творческий вечер Андрея Сергеевича Кончаловского, режиссера театра икино, сценариста, продюсера, Народного артиста России под названием Чехов вмоей жизни". Для него это неисчерпаемая тема, ведь в творческой биографииизвестного деятеля культуры несколько спектаклей и художественных фильмов попьесам Антона Павловича. Гостей будут ждать фрагменты из фильмов и спектаклей"Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад",документальные съемки и архивные фото. В течение творческого вечера АндрейКончаловский также расскажет о секретах своей профессии и ответит на вопросызрителей.С 13 по 15 апреля в культурномцентре "Салют" будут показывать нашумевший цирковой мюзикл "Алиса" познаменитому произведению Льюиса Кэрролла о маленькой девочке, случайнопровалившейся в кроличью нору и оказавшейся в Стране Чудес. В зрелищномпредставлении для всей семьи сливаются сразу несколько жанров: музыкальныйтеатр, современный балет, цирковое и акробатическое искусство. В постановке задействованыартисты и гимнасты с опытом работы на известнейших площадках мира – от главныхмосковских театров до Cirque De Soleil, призеры профессиональных фестивалейциркового искусства. Зрители встретят на сцене любимых персонажей – Алису иБелого кролика, Шляпника и Мартовского зайца, Королеву и любимого всемиЧеширского кота.14 апреля, субботаВ ГлавClub Green Concert выступитгруппа Mgzavrebi, которая презентует сборник лучших песен "Krebuli". ГруппаMgzavrebi – что в переводе с грузинского означает "пассажиры", "странники" -была основана в Тбилиси в 2006 году в качестве трио. Сегодня же количествомузыкантов может достигать и двадцати. Можно сказать, что это осовремененныйгрузинский фолк, который приходится по душе самой широкой аудитории. Коллективпопробовал себя в кино, поучаствовал в рок-фестивалях масштаба "Нашествия" и"Дикой мяты", посотрудничали с такими артистами, как Пласидо Доминго и НиноКатамадзе.В "Крокус Сити Холле" свое25-летие бурно отметит "Авторадио". Гостей будут ждать акции, призы и, конечноже, много часов музыки. На сцену выйдут: "Чайф", Юрий Антонов, Лев Лещенко,"Машина Времени", "Любэ", Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Валерий Меладзе,Лариса Долина, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, ПолинаГагарина, Михаил Шуфутинский, Игорь Николаев, Алсу, Дима Билан, Вера Брежнева,EMIN, Владимир Пресняков, Валерий Сюткин, Олег Митяев, Александр Буйнов идругие. В зрительном зале можно будет увидеть немало знаменитостей ― известных актеров,телеведущих, политиков и спортсменов.В театре "Школасовременной пьесы" стартует фестиваль детских музыкальных спектаклей "Урокилитературы". В программе – лучшие детские спектакли по произведениям русскойклассической и современной литературы. Первым показом станет одна из послднихпремьер театра – спектакль "Мышонок-суперсыщик". Это детективная история промышонка Шустрика, отправляющегося на поиски своих исчезнувших родителей и попути спасающего все королевство "Мышляндия" от злого правителя и вездесущихвражеских котов. Узнать подробную информацию о фестивале с расписанием другихспектаклей можно здесь:В КЦ им.Астахова покажут мюзикл "Молодильныеяблоки? Да ладно!". По сюжету в Tридевятом Царстве, Тридесятом Государстве жилкрепкий и сильный царевич Евсей. Его Дед – царь, отец – царь, а он сам всеникак не соберется на подвиг, чтобы заслужить себе доброе доблестное имя. И вотрешился Евсей имя свое отыскать и заодно порученье от деда выполнить – отыскатьмолодильные яблоки. Зрителям предстоит отправиться вместе с богатырем в дальнююдорогу и постичь секрет молодости. И все это под веселую музыку ДенисаКопытова.В Детском музыкальном театреимени Наталии Сац покажут оперу "Любовь к трем апельсинам". Это спектакль орасставании с детством и встрече со взрослым миром, который будет интересен идетям, и их родителям. В нем есть наивное восхищение чудесами и взрослаяностальгия по утраченной вере в чудо. В этой постановке вся машинериявключается в игру, придворные становятся монтировщиками, королевская мантия –занавесом, а оркестр то всплывает из ямы на сцену, то погружается обратно,напоминая наивные театральные чудеса времен Гоцци. Здесь действиеразворачивается на трех сценах, артисты выходят в зрительный зал, волшебныесилы сражаются на громадной высоте, а главный герой под воздействием чар идётпо потолку вверх ногами.В "Adrenaline Stadium" отметит 20-летие иодновременно попрощается с поклонниками группа "Кукрыниксы". Это будет последнеевыступление коллектива. Фронтмен группы Алексей Горшенев рассказывает: "Впрограмму юбилейный концертов вошли все хиты, а также знаковые для музыкантов ипоклонников песни, на которых строилась наша музыка и наша жизнь. Вашиподдержка и любовь велики и бесценны! За все эти годы именно вы даливозможность не сомневаться в наших делах и планах! Много интересных, ярких,важных людей, музыкантов, технического и административного персонала, фан-клубов,единомышленников коснулось нашего творчества. Все они, безусловно, останутся внашей с вами истории! Истории под названием "Кукрыниксы", которая подошла ксвоему концу".В Кремлевском дворце пройдет Деньлатиноамериканских танцев. Состоится Кубок мира, традиционный турнир СтаниславаПопова, который подарит любителям танца два полноценных турнира в этом видепрограммы. Свое мастерство покажут сильнейшие пары мира среди профессионалов, атакже взрослые любительские дуэты высочайшего уровня. Российские танцоры будутпредставлены выдающимися профессионалами, финалистами всех основных турнировWDC, чемпионатов Европы и мира Кириллом Белоруковым и Полиной Телешовой,Никитой Бровко и Ольгой Урумовой. Ожидаются опытные пары мира из Италии,Германии, США, Китая, Украины.15 апреля, воскресеньеВ "Крокус Сити Холле" свое 70-летиеотметит Михаил Шуфутинский. Поклонникам будет представлена новая большаяконцертная программа, в которой запланировано несколько ярких премьер. В этотвечер прозвучат самые известные хиты, от "Третьего сентября" до "Еврейскогопортного", от "Наколочки" до "Марджанджи", от "Соло" до "Сгорая плачут свечи" имногие другие. Разумеется, поздравить юбиляра придут и гости: АлександрРозенбаум, Стас Михайлов, Лев Лещенко, Вячеслав Добрынин, Любовь Успенская,Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Елена Воробей, Денис Клявер, АнастасияСпиридонова, Валерий Курас, Анастасия Макеева и Хор Турецкого.В "Adrenaline Stadium" выступит группа "Guano Apes". Знаменитые немецкиеальтернативщики отпразднуют 20-летие своего дебютного альбома "Proud LikeA God", который даровал им мировую известность, благодаря таким хитам, как"Lords of the Boards", "Open Your Eyes" и другим очень мощным и запоминающимсяпесням. Можно ожидать исполнение старых треков, которые стали символами пикапопулярности коллектива.16 апреля, понедельникВ Театре на Юго-Западе покажуткомедию "Ревизор" по знаменитому произведению Николая Гоголя. В маленькомгородке ждут визита ревизора, но "особым положением" в итоге пользуется самозванец.Постановка не имеет декораций, уповая на зрительскую фантазию, которая дорисуети забор, и номер в гостинице, и комнаты городничего. А если не получится, напомощь придет самый смешной духовой оркестр, уморительные чиновники, пугающиесясобственной тени, и сам "ревизор", задорным чертенком скачущий по сцене иобводящий вокруг пальца видавших виды правителей городка.17 апреля, вторникВ клубе "Китайский летчик ДжаоДа" российско-американская группа "Privet Earth!" презентует свой новый мини-альбом"Любовь меняет названье". Это первая полностью русскоязычная пластинка вдискографии проекта, состоящая из пяти песен: "Весна января", "Музыка", "Бег поспирали", "Ночные певцы" и заглавная "Любовь меняет названье". "Privet Earth!"– проект гитариста, клавишника, исполнителя и автора песен Ивана Несмирного,созданный в 2007 году. Фронтмен определяет жанр своего коллектива как"блиц-рок" – это яркая смесь из панк-рока, классической музыки и электроники.18 апреля, средаВ ГлавClub Green Concert ЕленаТемникова презентует свой новый альбом "Temnikova 3: Не модные". Преданныепоклонники смогут услышать свежую пластинку за неделю до ее официальноговыхода. Ожидается новое звучание, новое шоу, и вообще выход на новый уровень. Гостейждет свежая визуально-световая концепция программы тура 2019-2020 года. Каксообщают создатели, большинство технологий не имеют мировых аналогов.С 18 по 20 апреля в пансионате"Лесные дали" пройдет Фестиваль Интернет-технологий (), который будетсостоять из конференции, выставки и внепрограммных активностей. На мероприятиивыступят CIO "Росводоканал" Сергей Путин, эксперт myTarget Вячеслав Прохоров, заместительдиректора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и другие специалисты.Организаторы отмечают, что РИФ – это форум, на котором из года в годпрезентуются самые важные для интернет-отрасли цифры, раскрываются свежиеаналитические данные, даются прогнозы.В Театре танцев Аллы ДуховойTODES покажут особенную постановку о неудержимой силе любви и невероятнойкрасоте жизни "ATTENTION". Это зрелищный танцевальный спектакль, который продемонстрируетвсе возможности современной хореографии. Каждый номер здесь – это отдельный мирсо своей уникальной историей, без слов погружающий в глубины человеческой души.Танцуя, артисты расскажут о сложнейшем мире взаимоотношений мужчины и женщины,страсти и счастье.В Доме актера покажут музыкально-эксцентрическуюфантазию "Саундтрек", в которой будут играть на гвоздяx, ножаx и пылесосе. Внаше время засилья электронной музыки сложно найти что-то настоящее. И вот вспектакле будут звучать самые обыкновенные предметы, которыми мы пользуемсякаждый день, чудесным образом складываясь в любимые мелодии мировых хитов.19 апреля, четвергВ КЦ "Москвич" даст концерт Народныйартист России, член Союза писателей, лауреат премий "Овация" и Фонда русскойпоэзии Олег Митяев с программой "Незабываемоё". Артист исполнит новые, ранее неиздаваемые песни и представит недавно вышедший альбом "Незабываемоё". Разумеется,прозвучат и старые хиты, среди них: "С добрым утром, любимая", "Крепитесь,люди, скоро лето", "Соседка", "Небесный калькулятор" и многие другие. Такжеартист представит свои новые книги. Аккомпанировать Олегу Митяеву на этомконцерте будут талантливые музыканты: Леонид Марголин и Родион Марченко.В СК "Олимпийский" представитновое головокружительное шоу в рамках "N-тура" известный поп-певец СергейЛазарев. Организаторы заверяют, что артист вновь порадует и удивит публикунезабываемой постановкой и новыми песнями. Также ожидается присутствие специальныхгостей. Зрителей ждет качественная поп-музыка, живой звук, грандиозное шоу иневероятная энергетика.В кино выходит фильм "Титан". Посюжету американский военнослужащий Рик участвует в программе по созданиюсверхлюдей, которые бы смогли после гибели Земли продолжить жизнь человечествана планете Титан. Для этого ученые скрещивают гены Homo sapiens с материаломинопланетного существа, что приводит неожиданным результатам.