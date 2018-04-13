Контракт на поставку Индии военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 полностью согласован. Последнее слово остается за руководством Республики. Оно должно принять окончательное решение о подписании соглашения. Речь идет о партии из 48 машин.

Контракт на поставку Индии военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 полностью согласован. Последнее слово остается за руководством Республики. Оно должно принять окончательное решение о подписании соглашения. Речь идет о партии из 48 машин, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимира Дрожжова.Российские вертолеты пользуются в Индии большим спросом. На вооружении Республики стоят более 400 этих машин. В частности, количество Ми-17В-5 уже перевалило за 150. В 2008 году Нью-Дели купил у Москвы 80 вертолетов за более чем 1,3 миллиарда долларов. А уже в 2012 году дополнительно заказал еще 71 машину.Кроме того, стало известно, что российский МиГ-35 поборется в тендере на поставку легких истребителей для ВВС Индии. У отечественного боевого самолета очень хорошие перспективы, считает Дрожжов. Общая стоимость контракта оценивается в 15 миллиардов долларов.Конкуренты у МиГ-35 именитые – это американский F-16 и шведский Gripen-E. Компания Saab, кстати, давно пытается прорваться на индийский рынок. Она регулярно приглашает потенциальных покупателей полетать на их истребителях, осмотреть процесс производства, поделиться технологиями и даже предлагает развернуть на территории заказчика лицензионную сборку шведских боевых самолетов. Но пока, правда, безуспешно.