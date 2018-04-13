Стало известно про заражение крови звезды эфира. Но пока все только на уровне слухов.

Стало известно про заражение крови звезды эфира. Но пока все только на уровне слухов.Татьяна Миткова – одна из самых известных телеведущих страны. В качестве специального корреспондента она была на Чернобыльской АЭС, в Югославии, Ираке, Кувейте. Потом долгие годы вела информационную программу "Сегодня" на НТВ. А теперь работает там главным редактором Службы информации.Но в последнее время она – яркая, цветущая, красивая – сильно изменилась, осунулась похудела. Сама Миткова состояние своего здоровья с посторонними не обсуждает и про болезнь не говорит. Но один из сотрудников канала, который работает с Татьяной, на условиях анонимности рассказал Dni.Ru: "По редакции гуляет странный слух, что, якобы, Миткова делала себе красивые новые зубы, но в результате стоматологических манипуляций ей была занесена серьезная инфекция, началось заражение крови, она лечилась больше месяца и врачи опасались худшего".К счастью, как говорят, сегодня с инфекций удалось справиться. Хотя в марте от подобного же заражения крови скончался Олег Табаков. Он тоже решил сделать новые импланты, но произошло нагноение в зубном канале, которое вылилось в сепсис – заражение крови,от которого погибают даже молодые люди. Худрук МХТ им. Чехова был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Там артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным.Затем появились данные, что артисту сделана трахеотомия - отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. А умер он от сердечного приступа.