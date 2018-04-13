Основное внимание было акцентировано на требованиях Правил дорожного движения в отношении велосипедистов.

Самой большой школой по наполняемости в городе Владимире является МАОУ СОШ №36, в настоящее время в ней обучается 1800 человек, из них 24 класса - начальная школа. Согласно совместно разработанному с МОУ ДОД ДЮТЦ «ЮАШ» плану, полицейскими на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей.Так, 11 апреля 2018 года в образовательной организации №36 г. Владимира проведено масштабное мероприятие по знанию Правил дорожного движения с обучающимися начального звена. Сотрудниками юношеской автошколы и инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру с участием юных инспекторов дорожного движения в игровой форме проведены занятия для малышей с использованием методического материала. Ребята, проходя этапы, изучали правила пользования общественным транспортом, перехода проезжей части на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах.Основное внимание было акцентировано на требованиях Правил в отношении велосипедистов. С ребятами проведен мастер-класс по экипировке и управлению велосипедом, рассказано о необходимости наличия световозвращающих элементов на велосипеде и на одежде.Обучающиеся были благодарны гостям за предоставленные подарки-рюкзаки со световозвращающими элементами, которые помогут несовершеннолетним быть заметными в темноте.В связи с трагическим случаем 9 апреля 2018 года в микрорайоне Юрьевец с участием несовершеннолетнего велосипедиста, а также началом весеннего – летнего периода, подобные мероприятия будут проводиться и в других образовательных организациях.