После проверки информации об издевательствах над детьми в одном из детских садов Екатеринбурга следователи возбудили уголовное дело по статье Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего УК РФ.

После проверки информации об издевательствах над детьми в одном из детских садов Екатеринбурга следователи возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" УК РФ. При этом представитель городского УМВД уточнил РИА Новости, что конкретные лица в деле не фигурируют.История получили широкий общественный резонанс после того, как на работавшую в детсаду воспитательницу пожаловались родители детей. В частности, они рассказали местным СМИ, что женщина насильно заставляла детей есть, била ложкой по губам и зубам, не пускала в туалет во время тихого часа, приучала к собачьим командам и даже сравнивала с пищей для собак.В детском саду провели внутреннюю проверку, однако вины воспитательницы не выявили.В свою очередь прокуратура Свердловской области установила, что у женщины отсутствует необходимое профессиональное образование, поэтому с должности педагога ее перевели на должность кастелянши.