Известный американский актер Уилл Феррел серьезно пострадал в жуткой аварии на одной из дорог округа Ориндж в Калифорнии. От удара джип, в котором находилась голливудская звезда, перевернулся.

Известный американский актер Уилл Феррел серьезно пострадал в жуткой аварии на одной из дорог округа Ориндж в Калифорнии. От удара джип, в котором находилась голливудская звезда, перевернулся.На автостраде I-5 в Округе Ориндж в Калифорнии джип, в котором находился голливудский актер Уилл Феррел и еще четыре человека столкнулся с другим автомобилем, передает TMZ. От удара машина перевернулась.Сообщается, что актер и еще два пассажира внедорожника были доставлены в больницу. Подробностей о состоянии звезды не сообщается. На снимках с места ДТП видно, как Уилла Феррела грузят в машину скорой помощи на носилках. В этот момент он держит у уха сотовый телефон.По сообщениям свидетелей, спутница актера пострадала сильнее. Очевидцы рассказали, что она буквально истекала кровью.В автомобиле актер находился в качестве пассажира. О состоянии шофера пока ничего не известно.Журналисты предположили, что актер возвращался со съемок в окрестностях Сан-Диего. Он участвует в производстве фильма Funny or Die, что можно перевести как "Будь смешным или умри". В ленте он предстанет в полюбившимся зрителям образе журналиста Рона Бургунди.