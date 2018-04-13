Чтобы всегда быть готовым к поворотам судьбы, достаточно внимательней относиться к тому, что приходит во сне, а также обращаться к сонникам. Новое платье – это частый образ в женских сновидениях, который символизирует сферу отношений. Толкование такого сна будет зависеть от цвета, размера и прочих параметров привидевшегося наряда.

Чтобы всегда быть готовым к поворотам судьбы, достаточно внимательней относиться к тому, что приходит во сне, а также обращаться к сонникам. Новое платье – это частый образ в женских сновидениях, который символизирует сферу отношений. Толкование такого сна будет зависеть от цвета, размера и прочих параметровпривидевшегося наряда.Надеть во сне новое платье – это благоприятный знак, который сулит реализацию задуманных замыслов, и прибыль. Более того, это предзнаменует то, что скоро в вашей жизни наступят большие перемены. Видеть в своем сновидении чистую – к процветанию, но если на ней есть небольшое , то это означает, что на пути к намеченной вы столкнетесь с . Для обновка имеет особое значение, так как это предвестник знакомств, которые могут закончиться .Если приснилось или порванное платье, то стоит насторожиться. Возможно, в вашем близком окружении есть и недоброжелатели. Видеть пятна или дырки на одежде означает, что нельзя доверять всему, что вам говорят. То, к чему снится примерка нового платья, сонники объясняют так: для женщины это предвещает встречу с . Однако если ради наряда девушка вынуждена была похудеть, то это значит, что сновидцу удастся избавиться от конкурентки и завоевать своего избранника.Роскошное платье прошлых веков сонники интерпретируют как повышение авторитета в коллективе и получение богатого опыта. Если вы видите такую одежду на другой даме, то она выше вас по статусу или старше по возрасту, остальное будет зависеть от сюжета сновидения. Приснилось, что вы шьете новое платье– в скором времени может возникнуть сложная ситуация, в которой родственники будут ждать от вас плана действий. Согласно сонникам, надеть изготовленный собственными руками предмет гардероба означает, что наяву появятся завистники – на или в личной жизни.