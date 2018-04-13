Россия даст достойный ответ на хамское поведение США и
введенный на прошлой неделе очередной пакет экономических санкций. В Госдуму
внесен законопроект, который предполагает целый ряд ответных мер: ограничение
импорта программного обеспечения и технологического оборудования, прекращение
сотрудничества в атомной отрасли и многое другое. При этом предлагаемые
законодателями шаги касаются промышленных поставок и никак не затронут частных
лиц.
Россия даст достойный ответ на хамское поведение США и
введенный на прошлой неделе очередной пакет экономических санкций. В Госдуму
внесен законопроект, который предполагает целый ряд ответных мер: ограничение
импорта программного обеспечения и технологического оборудования, прекращение
сотрудничества в атомной отрасли и многое другое. При этом предлагаемые
законодателями шаги касаются промышленных поставок и никак не затронут частных
лиц.
Суть документа
Нормативно-правовой акт "О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных
государств" был внесен в нижнюю палату руководителями всех ее фракций и
спикером Вячеславом Володиным в пятницу, 13 апреля.
В соответствии с текстом законопроекта, контрсанкции против
западных стран будут вводиться правительством по поручению президента. Отменены
они могут быть в том же порядке. Россия оставляет за собой право применять
контрмеры в ответ на недружественную политику Соединенных Штатов и иных
государств в случае угрозы территориальной целостности страны и дестабилизации
ее экономики.
Под иными странами подразумеваются союзники Соединенных
Штатов, которые последовали их примеру и ввели экономические санкции в
отношении ряда отраслей российского экономики, физических и юридических лиц -
резидентов РФ. Кроме того, под это определение подходят государства,
поддержавшие такие решения.
Помимо прочего, в нормативно-правовом акте содержатся
положения о запрете на въезд в Россию отдельным гражданам иностранных
государств в случае их внесения в соответствующий список. Одновременно в статье
2 проекта закона прописан запрет на привлечение к трудовой деятельности граждан
США и иных государств. Это касается в том числе привлечения
высококвалифицированных специалистов.
По словам первого зампреда Госдумы Александра Жукова,
нормативно-правовой акт дает возможность ввести ряд ограничительных мер в отношении
различных товаров из США и тех стран, которые поддерживают санкционную политику
Вашингтона. "Поскольку в основном речь идет об экономических мерах, вероятно,
профильным комитетом, ведущим законопроект, будет комитет по экономической
политике", – добавил парламентарий.
При этом комитетом-соисполнителем, отметил Жуков, скорее
всего, будет комитет по международным делам. Но это не значит, что другие
комитеты не будут принимать участие в работе. Первый зампред нижней палаты
подчеркнул, что инициированный законопроект открыт для соавторства, принять
участие в его обсуждении могут все депутаты.
На что распространятся ответные меры
Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников
отметил, что под ограничение могут попасть поставки лекарственных препаратов из
страны, поддерживающей санкционную политику против России. Кроме того, законопроектом
предусматривается запрет на участие этих стран и их граждан в приватизации
государственного и муниципального имущества.
Также в перечень товаров, на которые распространяются
контрсанкции, может попасть программное обеспечение и технологическое
оборудование. "Речь идет о прекращении или приостановлении международного
сотрудничества российских юридических лиц с США или организациями, которые
находятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастроение, ракетнодвигательной
отрасли", – сказал парламентарий. По его словам, законопроект поручает
правительству России разработать механизм по замещению товаров и услуг
американского производства.
В нижней палате уверены – готовящиеся контрсанкции
стимулируют развитие отечественного отраслевого рынка. Как отметил зампред
Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов,
законопроект не распространяется на ввоз товаров для личного пользования
граждан. "Он (нормативно-правовой акт. – Прим.Ред.) позволит нам развивать наши
рынки", – добавил законодатель.
Об ответных мерах рассказал и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Председатель либерал-демократов сообщил о введении списка граждан США, которым
будет запрещен въезд в Россию. "И будет прекращена деятельность на
территории РФ американцев, которые, может быть, даже являются специалистами
высокого класса", – сказал парламентарий. Он подчеркнул, что соответствующие
списки будут определены правительством.
В ближайшее время
Законодатели планируют обсудить нормативно-правовой акт с
участием представителей всех фракций уже на ближайшем заседании Совета Госдумы – 16 апреля,
сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Кроме того, документ будет
разослан парламентариям в регионы, его также еще раз проработают с экспертами и
правительством.
"В ходе неоднократных обсуждений недружественных
действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на
хамское поведение со стороны США и создании препятствий для работы российского
бизнеса", – подчеркнул он.
В ходе отчета председателя правительства Дмитрия Медведева
перед Госдумой, который состоялся в минувшую среду, Володин назвал
продолжающееся санкционное давление на Россию попыткой сдержать ее развитие.
Кроме того, спикер подчеркнул важность помощи отечественным производителям,
а также поддержания жизни моногородов, завязанных на одно предприятие.
Председатель нижней палаты назвал правильным шагом введение
зеркальных мер в отношении импортируемой из Соединенных Штатов продукции. "Нельзя
воспринимать порядочность как слабость. И власти США это должны понимать",
– сказал законодатель.
Новый виток санкционной агрессии
Напомним, 6 апреля, правительство США в очередной раз расширило
антироссийские санкционные списки. В перечень были включены еще 38 физических и
юридических лиц.
На сей раз ограничения были введены в отношении семи
бизнесменов, которые входят в число крупнейших в России. Также под санкции
попали 17 госслужащих и глав государственных корпораций, а также 12 частных
компаний и две госструктуры. Среди них агрохолдинг "Кубань", компания
"Евросибэнерго", промышленная группа "Базовый элемент",
банк "Российская финансовая корпорация", машиностроительный холдинг
"Русские машины" и другие.
В Вашингтоне пояснили, что принятые решения означают, что
активы всех 24 физических лиц и 12 организаций, если таковые имеются в
юрисдикции США, будут заморожены. Кроме того, американским гражданам
запрещается поддерживать деловые контакты с фигурантами списка.