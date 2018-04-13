Россия даст достойный ответ на хамское поведение США и введенный на прошлой неделе очередной пакет экономических санкций. В Госдуму внесен законопроект, который предполагает целый ряд ответных мер: ограничение импорта программного обеспечения и технологического оборудования, прекращение сотрудничества в атомной отрасли и многое другое. При этом предлагаемые законодателями шаги касаются промышленных поставок и никак не затронут частных лиц.

Россия даст достойный ответ на хамское поведение США ивведенный на прошлой неделе очередной пакет экономических санкций. В Госдумувнесен законопроект, который предполагает целый ряд ответных мер: ограничениеимпорта программного обеспечения и технологического оборудования, прекращениесотрудничества в атомной отрасли и многое другое. При этом предлагаемыезаконодателями шаги касаются промышленных поставок и никак не затронут частныхлиц.Суть документаНормативно-правовой акт "О мерах воздействия(противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранныхгосударств" был внесен в нижнюю палату руководителями всех ее фракций испикером Вячеславом Володиным в пятницу, 13 апреля.В соответствии с текстом законопроекта, контрсанкции противзападных стран будут вводиться правительством по поручению президента. Отмененыони могут быть в том же порядке. Россия оставляет за собой право применятьконтрмеры в ответ на недружественную политику Соединенных Штатов и иныхгосударств в случае угрозы территориальной целостности страны и дестабилизацииее экономики.Под иными странами подразумеваются союзники СоединенныхШтатов, которые последовали их примеру и ввели экономические санкции вотношении ряда отраслей российского экономики, физических и юридических лиц -резидентов РФ. Кроме того, под это определение подходят государства,поддержавшие такие решения.Помимо прочего, в нормативно-правовом акте содержатсяположения о запрете на въезд в Россию отдельным гражданам иностранныхгосударств в случае их внесения в соответствующий список. Одновременно в статье2 проекта закона прописан запрет на привлечение к трудовой деятельности гражданСША и иных государств. Это касается в том числе привлечениявысококвалифицированных специалистов.По словам первого зампреда Госдумы Александра Жукова,нормативно-правовой акт дает возможность ввести ряд ограничительных мер в отношенииразличных товаров из США и тех стран, которые поддерживают санкционную политикуВашингтона. "Поскольку в основном речь идет об экономических мерах, вероятно,профильным комитетом, ведущим законопроект, будет комитет по экономическойполитике", – добавил парламентарий.При этом комитетом-соисполнителем, отметил Жуков, скореевсего, будет комитет по международным делам. Но это не значит, что другиекомитеты не будут принимать участие в работе. Первый зампред нижней палатыподчеркнул, что инициированный законопроект открыт для соавторства, принятьучастие в его обсуждении могут все депутаты.На что распространятся ответные мерыПервый вице-спикер Госдумы Иван Мельниковотметил, что под ограничение могут попасть поставки лекарственных препаратов изстраны, поддерживающей санкционную политику против России. Кроме того, законопроектомпредусматривается запрет на участие этих стран и их граждан в приватизациигосударственного и муниципального имущества.Также в перечень товаров, на которые распространяютсяконтрсанкции, может попасть программное обеспечение и технологическоеоборудование. "Речь идет о прекращении или приостановлении международногосотрудничества российских юридических лиц с США или организациями, которыенаходятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастроение, ракетнодвигательнойотрасли", – сказал парламентарий. По его словам, законопроект поручаетправительству России разработать механизм по замещению товаров и услугамериканского производства.В нижней палате уверены – готовящиеся контрсанкциистимулируют развитие отечественного отраслевого рынка. Как отметил зампредГосдумы, руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов,законопроект не распространяется на ввоз товаров для личного пользованияграждан. "Он (нормативно-правовой акт. – Прим.Ред.) позволит нам развивать наширынки", – добавил законодатель.Об ответных мерах рассказал и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.Председатель либерал-демократов сообщил о введении списка граждан США, которымбудет запрещен въезд в Россию. "И будет прекращена деятельность натерритории РФ американцев, которые, может быть, даже являются специалистамивысокого класса", – сказал парламентарий. Он подчеркнул, что соответствующиесписки будут определены правительством.В ближайшее времяЗаконодатели планируют обсудить нормативно-правовой акт сучастием представителей всех фракций уже на ближайшем заседании Совета Госдумы – 16 апреля,сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Кроме того, документ будетразослан парламентариям в регионы, его также еще раз проработают с экспертами иправительством."В ходе неоднократных обсуждений недружественныхдействий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа нахамское поведение со стороны США и создании препятствий для работы российскогобизнеса", – подчеркнул он.В ходе отчета председателя правительства Дмитрия Медведеваперед Госдумой, который состоялся в минувшую среду, Володин назвалпродолжающееся санкционное давление на Россию попыткой сдержать ее развитие.Кроме того, спикер подчеркнул важность помощи отечественным производителям,а также поддержания жизни моногородов, завязанных на одно предприятие.Председатель нижней палаты назвал правильным шагом введениезеркальных мер в отношении импортируемой из Соединенных Штатов продукции. "Нельзявоспринимать порядочность как слабость. И власти США это должны понимать",– сказал законодатель.Новый виток санкционной агрессииНапомним, 6 апреля, правительство США в очередной раз расширилоантироссийские санкционные списки. В перечень были включены еще 38 физических июридических лиц.На сей раз ограничения были введены в отношении семибизнесменов, которые входят в число крупнейших в России. Также под санкциипопали 17 госслужащих и глав государственных корпораций, а также 12 частныхкомпаний и две госструктуры. Среди них агрохолдинг "Кубань", компания"Евросибэнерго", промышленная группа "Базовый элемент",банк "Российская финансовая корпорация", машиностроительный холдинг"Русские машины" и другие.В Вашингтоне пояснили, что принятые решения означают, чтоактивы всех 24 физических лиц и 12 организаций, если таковые имеются вюрисдикции США, будут заморожены. Кроме того, американским гражданамзапрещается поддерживать деловые контакты с фигурантами списка.