Надоело топить улицу. Жители Юрьевца жалуются на голые трубы теплосети. Люди обвиняют коммунальщиков в бесхозяйственности, ведь теплоизоляция отсутствует уже долгие годы. Кто за это ответит, и когда же трассу приведут в порядок? Расскажет Никита Королёв.

Надоело топить улицу. Жители Юрьевца жалуются на "голые" трубы теплосети. Люди обвиняют коммунальщиков в бесхозяйственности, ведь теплоизоляция отсутствует уже долгие годы. Кто за это ответит, и когда же трассу приведут в порядок? Расскажет Никита Королёв.(мкр. Юрьевец)-Негодую оттого, что трубы у нас "разутые", теплосети. Разводящая линия. Вот посмотрите на этот участок. Вот видите голые трубы. Вот как обветшало за всю эксплуатацию эти разводящие сети. Очень большие потери.И топят улицу жители Юрьевца не первый год. Николай Сергеевич, сколько себя помнит, не видел капитального ремонта этой теплотрассы ни разу. Восстанавливали разве что отдельные участки, но это "погоду" не делало. Слишком, уж, серьёзен масштаб бедствия, говорит пенсионер.Николай Потапов, житель микрорайона: "Сколько можно "топить" улицу-то? Извините, народ-то оплачивает. Это бесхозяйственность руководства. В нашем районе только 7.5 километров труб "разутых". Сколько же можно кормить-то наше руководство? В лице ВКС. Раз уж, они взяли на свой баланс, то пусть тогда и несут ответственность перед народом".Николай Сергеевич и сам в прошлом энергетик. Он знает, как должны выглядеть нормальные трубы по всем нормам. А с такой тепловой сетью тепла-то в домах не прибавится. И это при не самых низких тарифах.Нина, жительница микрорайона: "В этом месяце, вот за март вышло 3 тысячи с половиной почти за отопление только. Это дорого. И, понимаете, отопления-то такого нет в доме. Дома холодно!"Зинаида, жительница микрорайона: "В прошлом месяце счета были баснословно высокими. 4 с лишним тысячи я заплатила за трёхномнатную квартиру. Я не знаю чем там топят. Может быть, какими-то драгоценными камнями? А это полное безобразие. Когда оторваны от теплосетей вот эти вот рукава защитные. Где сидят маргинальные личности и подростки, где все захламлено и загрязнено".Обслуживает эту теплосеть компания ВКС. Как нам рассказал Николай Потапов, люди писали в эту организацию жалобы, но результатов это не принесло. От имени нашего телеканала мы направили официальный запрос. И вот нам ВКС-ники ответили практически сразу.В графике работ на второй квартал замена изоляции в районе ул. Ноябрьской не была предусмотрена. Но АО ВКС готово внести изменения в график и выполнить работы на данном участке. К работе по восстановлению изоляции специалисты компании приступят на следующей неделе./ из ответа АО Владимирские коммунальные системы /Так что, если вам тоже надоело "топить" улицу, пожалуйтесь сперва в ВКС. А если и после обращения трубы остаются "голыми", ускориться тепловикам помогут в городском управлении ЖКХ. Вашу заявку примут и в Государственной жилинспекции.Телефоны этих организаций:Управление ЖКХ - 53-18-98Государственная жилинспекция - 32-60-13А ещё не забудьте рассказать о проблеме нашему телеканалу. Телефон редакции: 36-66-66.