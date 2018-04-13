На официальном сайте Кремля появились сведения об имуществе, доходах и расходах главы государства, работников Администрации Президента и членов их семей. В этом списке можно найти пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова и его супругу Татьяну Навку.

На официальном сайте Кремля появились сведения об имуществе,доходах и расходах главы государства, работников Администрации Президента ичленов их семей. В этом списке можно найти пресс-секретаря главы государстваДмитрия Пескова и его супругу Татьяну Навку.Выяснилось, что хрупкая фигуристка Татьяна получает в 14 раз больше высокопоставленного супруга. За 2017 годспортсменка заработала более 200 миллионов рублей.Татьяна обладает несколькими квартирами, одна из которыхнаходится в США, двумя земельными участками и двумя жилыми домами. Также супруга Песковазадекларировала пять транспортных средств: два Мерседеса, Лексус и мотовездеход Ямаха.Примечательно, что доход Дмитрия Пескова за год составилвсего 14 342 661 рубль. В движимом имуществе пресс-секретаря числятся Мерседеси снегоболотоход. У него есть две квартиры и несколько жилищных участков вгдето на территории нашей родины.Добавим, что в прошлом году Навка представила свой авторскиймюзикл на льду "Руслан и Людмила". В шоу участвуют олимпийские чемпионы идействующие финалисты международных соревнований.В роли Руслана – выступает пятикратный чемпион США и двукратныйпобедитель Чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, вроли Людмилы – постановщик шоу, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.На подготовку представления ушло больше года. В общей сложности было задействовано свыше 1500специалистов, среди которых эксперты в области сценографии, сценическойинженерии, хореографии, графического дизайна. Всего было создано более восьмитонн декораций.К слову, доходы президентаРоссии Владимира Путина составили 18,728 миллионов рублей. Премьер-министрДмитрий Медведев заработал около 8 миллионов рублей.