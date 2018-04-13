На официальном сайте Кремля появились сведения об имуществе,
доходах и расходах главы государства, работников Администрации Президента и
членов их семей. В этом списке можно найти пресс-секретаря главы государства
Дмитрия Пескова и его супругу Татьяну Навку.
На официальном сайте Кремля появились сведения об имуществе,
доходах и расходах главы государства, работников Администрации Президента и
членов их семей. В этом списке можно найти пресс-секретаря главы государства
Дмитрия Пескова и его супругу Татьяну Навку.
Выяснилось, что хрупкая фигуристка Татьяна получает в 14 раз больше высокопоставленного супруга. За 2017 год
спортсменка заработала более 200 миллионов рублей.
Татьяна обладает несколькими квартирами, одна из которых
находится в США, двумя земельными участками и двумя жилыми домами. Также супруга Пескова
задекларировала пять транспортных средств: два Мерседеса, Лексус и мотовездеход Ямаха.
Примечательно, что доход Дмитрия Пескова за год составил
всего 14 342 661 рубль. В движимом имуществе пресс-секретаря числятся Мерседес
и снегоболотоход. У него есть две квартиры и несколько жилищных участков в
гдето на территории нашей родины.
Добавим, что в прошлом году Навка представила свой авторский
мюзикл на льду "Руслан и Людмила". В шоу участвуют олимпийские чемпионы и
действующие финалисты международных соревнований.
В роли Руслана – выступает пятикратный чемпион США и двукратный
победитель Чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, в
роли Людмилы – постановщик шоу, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
На подготовку представления ушло больше года. В общей сложности было задействовано свыше 1500
специалистов, среди которых эксперты в области сценографии, сценической
инженерии, хореографии, графического дизайна. Всего было создано более восьми
тонн декораций.
К слову, доходы президента
России Владимира Путина составили 18,728 миллионов рублей. Премьер-министр
Дмитрий Медведев заработал около 8 миллионов рублей.