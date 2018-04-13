Один из крупнейших в Испании банков Santander запустил услугу международных денежных переводов на базе блокчейна. Сервис Santander One Pay FX, который задействует технологию распределенного реестра, лежащую в основе криптовалют, начал работу сегодня.

Один из крупнейших в Испании банков Santander запустил услугу международных денежных переводов на базе блокчейна. Сервис Santander One Pay FX, который задействует технологию распределенного реестра, лежащую в основе криптовалют, начал работу сегодня.One Pay доступен клиентам банка из Испании, Великобритании, Бразилии и Польши. В других странах он заработает в течение ближайших месяцев. Как уточняет Quartz, система Santander привлекла блокчейн-платформу xCurrent, разработанную Ripple. При этом использовать валюту XRP компания не планирует.Доступный в качестве мобильного приложения, One Pay подтверждает личность человека через функцию распознавания лиц и подключается к Apple Pay. Жители Великобритании, например, могут отправить от 10 до 10 тысяч фунтов стерлингов в фунтах, евро или долларах. Как говорят представители банка, через новый сервис трансграничные платежи проходят быстрее, а срок зачисления средств и комиссия меньше.”МВФ предлагает обуздать криптовалюты с помощью блокчейна и ИИ читайте такжеSantander — один из немногих крупных финансовых институтов, внедривших широко разрекламированную технологию. Ранее платформу Ripple тестировал шведский банк SEB, а мексиканский банк Cuallix в дополнение к ней — валюту XRP, и счел её более быстрой и дешевой.