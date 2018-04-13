Химатака в
сирийской Думе была постановкой. У российского МИДа есть неопровержимые
доказательства.
Химатака в
сирийской Думе была постановкой. У российского МИДа есть неопровержимые
доказательства.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы
есть неопровержимые доказательства, что химическая атака в Сирии была постановкой и к ней приложили руку
спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах
русофобской кампании. Само государство Лавров не назвал.
Он напомнил, что в Сирию выехала миссия экспертов
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Она проведет
необходимые анализы земли, воды и воздуха и ответит на вопрос – использовалось ли
в Думе химическое оружие.
"Мы рассчитываем, что без промедления миссия
поедет в Думу, где никаких
подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то
ни было, наши специалисты, которые обследовали это место,
не обнаружили", – сказал Лавров.
Напомним, что президент США бездоказательно обвинил Башара
Асада в применении химического оружия против мирного населения. В сообщники к
сирийскому лидеру Трамп записал Владимира Путина. Два дня назад глава Белого
дома пригрозил Сирии ракетной атакой, но через 40 минут сменил гнев на милость и призвал Россию к разоружению.
Специалисты российского Центра по примирению
враждующих сторон посетили накануне место предполагаемого инцидента в Думе и не
обнаружили следов токсинов или иных химических веществ. В местных больницах не
найдено ни одного пациента с соответствующими симптомами, сообщает РИА
Новости.
Напомним, что российский Генштаб еще 13 марта
предупреждал о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации
с инсценировкой применения химоружия.