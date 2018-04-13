Химатака в сирийской Думе была постановкой. У российского МИДа есть неопровержимые доказательства.

Химатака всирийской Думе была постановкой. У российского МИДа есть неопровержимыедоказательства.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвыесть неопровержимые доказательства, что химическая атака в Сирии была постановкой и к ней приложили рукуспецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядахрусофобской кампании. Само государство Лавров не назвал.Он напомнил, что в Сирию выехала миссия экспертовОрганизации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Она проведетнеобходимые анализы земли, воды и воздуха и ответит на вопрос – использовалось лив Думе химическое оружие."Мы рассчитываем, что без промедления миссияпоедет в Думу, где никакихподтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы тони было, наши специалисты, которые обследовали это место,не обнаружили", – сказал Лавров.Напомним, что президент США бездоказательно обвинил БашараАсада в применении химического оружия против мирного населения. В сообщники ксирийскому лидеру Трамп записал Владимира Путина. Два дня назад глава Белогодома пригрозил Сирии ракетной атакой, но через 40 минут сменил гнев на милость и призвал Россию к разоружению.Специалисты российского Центра по примирениювраждующих сторон посетили накануне место предполагаемого инцидента в Думе и необнаружили следов токсинов или иных химических веществ. В местных больницах ненайдено ни одного пациента с соответствующими симптомами, сообщает РИАНовости.Напомним, что российский Генштаб еще 13 мартапредупреждал о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокациис инсценировкой применения химоружия.