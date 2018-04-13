В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии полуфиналов футбольной Лиги чемпионов. Действующий обладатель высшего континентального трофея мадридский Реал получил в соперники немецкую Баварию. Первая игра пройдет в Мюнхене, ответная – в столице Испании.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии полуфиналов футбольной Лиги чемпионов. Действующий обладатель высшего континентального трофея мадридский "Реал" получил в соперники немецкую "Баварию". Первая игра пройдет в Мюнхене, ответная – в столице Испании.Вторую пару полуфиналистов составили английский "Ливерпуль" и итальянская "Рома". Здесь хозяевами первого матча будут мерсисайдцы, а в ответной игре команды сыграют в Риме. Игры этой стадии турнира пройдут 24-25 апреля и 1-2 мая.Напомним, что финал турнира европейской Лиги чемпионов состоится 26 мая в столице Украины Киеве, на стадион "Олимпийский".