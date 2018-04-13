Россия за последнее десятилетие создала небольшие запасы химического вещества Новичок, заявили в посольстве Великобритании в РФ.

Россия за последнее десятилетие создала небольшие запасы химического вещества "Новичок", заявили в посольстве Великобритании в РФ.Об этом сообщается в Twitter дипмиссии по итогам брифинга английского посла в Москве Лори Бристоу, в котором приняли представители из 60 стран.Новая информация подтверждает, что: 1) последние десять лет Россия производила и накапливала «Новичок» 2) исследовала возможности применения нервно-паралитических веществ с целью убийства 3) российские спецслужбы интересовались семьей Скрипаля как минимум с 2013 года.— UKinRussia