Лыжник из Финляндии Ханс Маенпяя стал обладателем нового мирового рекорда, за сутки преодолев дистанцию в 472 километра. При этом несмотря на установленный рекорд после финиша спортсмен выразил неудовлетворенность тем, что не смог выполнить поставленную перед собой цель.

Лыжник из Финляндии Ханс Маенпяя стал обладателем нового мирового рекорда, за сутки преодолев дистанцию в 472 километра. При этом несмотря на установленный рекорд после финиша спортсмен выразил неудовлетворенность тем, что не смог выполнить поставленную перед собой цель."У меня была небольшая проблема с локтем, но сейчас я чувствую себя хорошо, — цитирует лыжника Чемпионат.Com со ссылкой на Yle.fi. – Изначально я планировал преодолеть дистанцию в 480 километров, но выполнить задачу не удалось. Считаю, что при иных погодных условиях я смог бы добиться поставленной цели".Примечательно, что прежнее достижение принадлежало другому финскому лыжнику – Теему Виртанену. Его рекорд был превзойден почти на 40 километров.