Столичная полиция не зафиксировала грубых нарушений во время футбольного матча ЦСКА и лондонского Арсенала. Игра прошла на домашнем поле армейцев и завершилась вничью со счетом 2:2. Как встретила российская столица английских фанатов? И какие мифы о Москве ходят у них на родине?

Столичная полиция не зафиксировала грубых нарушений во время футбольного матча ЦСКА и лондонского "Арсенала". Игра прошла на домашнем поле армейцев и завершилась вничью со счетом 2:2. Как встретила российская столица английских фанатов? И какие мифы о Москве ходят у них на родине?За безопасностью на ближайших к стадиону улицах перед ключевым матчем Лиги Европы следили полторы тысячи полицейских и бойцов Росгвардии, а также конные патрули.Такие масштабные игры, как встреча ЦСКА и "Арсенала", которые собирают десятки тысяч болельщиков, — серьезная проверка не только надежности служб безопасности, но и нервов местных жителей."Когда на стадионе идет игра, звук настолько громкий, что люди даже при закрытых окнах не могут нормально находиться в своих квартирах. Были случаи вандализма. В прошлом году отрывали зеркала автомобилей. Особенно когда проигрывает ЦСКА!" — рассказывает Александр Афанасьев.Чтобы тысячи болельщиков могли спокойно дойти от станций метро и Московского центрального кольца к стадиону, частично перекрыли движение по 3-й Песчаной улице и проезду Березовой рощи.Команда "Арсенала" перед матчем прогулялась по улицам Москвы. Игроки легендарного клуба прилетели на ответный матч Лиги Европы. На прошлой неделе ЦСКА в Лондоне проиграл с разгромным счетом 4:1.Британская пресса своих болельщиков к поездке в Россию начала готовить заранее. Гостей чемпионата мира пугают агрессивными русскими фанатами и странными законами. Например, что нужно везде носить с собой паспорт и тщательно следить за чистотой номера на машине. Но это еще не все.— Довольно странное правило: одежда, которая находится в непосредственном контакте с кожей, должна содержать в себе как минимум шесть процентов хлопка, в противном случае продажа данной продукции будет запрещена.Сами британские фанаты вникать в стандарты кружевного белья не стали, а решили сконцентрироваться на игре.— Мы спокойные ребята, смотрим игру и наслаждаемся обстановкой. Мы чувствуем себя спокойно, уверены, что все будет хорошо.Уверенность гостей подтверждают и хозяева.— Тут не было стычек, мы весь день по городу гуляем, все спокойно. Видели пару болельщиков — ничего, спокойно прошли.Матч вызвал настоящий ажиотаж: 30-тысячный стадион забит до отказа. Это рекорд посещаемости новой арены армейцев, и почти все зрители — болельщики ЦСКА.Поддержать "Арсенал" прилетели всего две сотни человек. Британские болельщики оказались приятно удивлены приемом: мифы о страшных русских фанатах не подтвердились.— Русские фанаты хорошие — страсть, страсть в сердце!— Нет агрессии?— Нет, нет! Все хорошо! Россия, Англия, Италия, Испания — везде хорошие фанаты!Первый гол забили армейцы, затем еще один. Но в итоге "Арсенал" смог сравнять счет. ЦСКА покидает Лигу Европы.