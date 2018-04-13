Президента Украины Петра Порошенко отказываются слушать в Европе. Во время недавней телефонной беседы с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй лидер Незалежной пытался убедить ее в необходимости нанесения ракетных ударов по Сирии. Но на важное мнение Порошенко в Лондоне наплевали с высокой колокольни.

Президента Украины Петра Порошенко отказываются слушать вЕвропе. Во время недавней телефонной беседы с премьер-министром ВеликобританииТерезой Мэй лидер Незалежной пытался убедить ее в необходимости нанесенияракетных ударов по Сирии. Но на "важное" мнение Порошенко в Лондоненаплевали с высокой колокольни.Как следует из сообщения на сайте правительства СоединенногоКоролевства, Мэй пылкие заявления Порошенко о борьбе с "российскойагрессией" совсем не впечатлили. Глава британского кабмина постараласьперевести разговор к темам, которые ближе и понятнее для слабой в военном,политическом и экономическом отношении Украины.Она поблагодарила Порошенко за его поддержкупозиции Великобритании по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ СергеяСкрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также за высылку тринадцати российскихдипломатов. По ее словам, этот шаг говорит о "мощной солидарности"Киева с Лондоном.Премьер-министр Соединенного Королевства в очередной разобвинила Россию в инциденте в Солсбери. Она заявила, что Москва якобыпренебрегает "незыблемыми правилами" международной безопасности.На том и разошлись. Мэй в очередной раз кинула камень в огород России, а заодно унизила решившего вдруг давать советы Лондону Порошенко. Последний же в очередной раз продемонстрировал, что с ним все еще разговаривают в Европе. Правда, с каждым разом со все меньшим желанием.Напомним, ситуация вокруг Сирии резко обострилась в концепрошлой недели. Вашингтон обвинил Дамаск в применении химического оружия противбоевиков в городе Дума – пригороде сирийской столицы. После этого американцыначали стягивать в Восточное Средиземноморье ударную группу. Президент СШАДональд Трамп в своем Twitter призвал Россию готовиться к предстоящей ракетнойатаке, но чуть позже заявил о необходимости переговоров.Изъявили желание присоединиться к американской авантюре инекоторые европейские союзники Вашингтона. Бомбить арабскую республику собралсяпрезидент Франции Эммануэль Макрон. А вот премьер-министр Великобритании ТерезаМэй заняла весьма неоднозначную позицию. Сначала она заявила, что поддержитВашингтон, затем дала заднюю, утверждая, что в ударах по Сирии Лондонучаствовать не собирается. Впрочем, чуть позже она вновь изменила свое мнение.