Президента Украины Петра Порошенко отказываются слушать в
Европе. Во время недавней телефонной беседы с премьер-министром Великобритании
Терезой Мэй лидер Незалежной пытался убедить ее в необходимости нанесения
ракетных ударов по Сирии. Но на важное мнение Порошенко в Лондоне
наплевали с высокой колокольни.
Президента Украины Петра Порошенко отказываются слушать в
Европе. Во время недавней телефонной беседы с премьер-министром Великобритании
Терезой Мэй лидер Незалежной пытался убедить ее в необходимости нанесения
ракетных ударов по Сирии. Но на "важное" мнение Порошенко в Лондоне
наплевали с высокой колокольни.
Как следует из сообщения на сайте правительства Соединенного
Королевства, Мэй пылкие заявления Порошенко о борьбе с "российской
агрессией" совсем не впечатлили. Глава британского кабмина постаралась
перевести разговор к темам, которые ближе и понятнее для слабой в военном,
политическом и экономическом отношении Украины.
Она поблагодарила Порошенко за его поддержку
позиции Великобритании по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также за высылку тринадцати российских
дипломатов. По ее словам, этот шаг говорит о "мощной солидарности"
Киева с Лондоном.
Премьер-министр Соединенного Королевства в очередной раз
обвинила Россию в инциденте в Солсбери. Она заявила, что Москва якобы
пренебрегает "незыблемыми правилами" международной безопасности.
На том и разошлись. Мэй в очередной раз кинула камень в огород России, а заодно унизила решившего вдруг давать советы Лондону Порошенко. Последний же в очередной раз продемонстрировал, что с ним все еще разговаривают в Европе. Правда, с каждым разом со все меньшим желанием.
Напомним, ситуация вокруг Сирии резко обострилась в конце
прошлой недели. Вашингтон обвинил Дамаск в применении химического оружия против
боевиков в городе Дума – пригороде сирийской столицы. После этого американцы
начали стягивать в Восточное Средиземноморье ударную группу. Президент США
Дональд Трамп в своем Twitter призвал Россию готовиться к предстоящей ракетной
атаке, но чуть позже заявил о необходимости переговоров.
Изъявили желание присоединиться к американской авантюре и
некоторые европейские союзники Вашингтона. Бомбить арабскую республику собрался
президент Франции Эммануэль Макрон. А вот премьер-министр Великобритании Тереза
Мэй заняла весьма неоднозначную позицию. Сначала она заявила, что поддержит
Вашингтон, затем дала заднюю, утверждая, что в ударах по Сирии Лондон
участвовать не собирается. Впрочем, чуть позже она вновь изменила свое мнение.