Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень не видит никаких рисков для строительной отрасли в случае введения ответны санкций в отношении США.

Глава Минстроя отметил, что отрасль успела "вовремя импортозаместиться", и практически защищена от последствий санкций. "Не видим никаких рисков, и у нас нет никаких опасений", - приводит слова Меня РИА Новости.При строительстве стандартного жилья не используется никаких импортных материалов и технологий, к этому же строители стремятся в крупных инфраструктурных проектах, сообщил министр. Он добавил, что видит перспективы для российского строительства во внутренних инвестициях.Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект об ответных санкциях в отношении США. Документ содержит запрет на ввоз американской сельхозпродукции, алкоголя и табака, лекарств и подразумевает приостановку сотрудничества в атомной отрасли, по авиастроению и ракетным двигателям.