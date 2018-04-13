За новостями МИД России теперь можно следить в мессенджере Viber – об этом внешнеполитическое ведомство уведомило подписчиков своего канала в Telegram. Дипломаты также напомнили, что профили МИД существуют в Facebook, ВКонтакте, Twitter и Instagram.

За новостями МИД России теперь можно следить в мессенджере Viber – об этом внешнеполитическое ведомство уведомило подписчиков своего канала в Telegram. Дипломаты также напомнили, что профили МИД существуют в Facebook, "ВКонтакте", Twitter и Instagram.В Центризбиркоме заявили, что для информирования используют разные каналы коммуникации – как традиционные СМИ, так и соцсети.В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России. Решение суда выдано Роскомнадзору для его исполнения, в дальнейшем ведомство примет решение, в течение какого времени Telegram заблокируют, сообщили "Интерфаксу" в суде.