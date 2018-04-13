Модель из Аргентины, 32-летняя Надин Бруна сделала рискованную хирургическую процедуру. Будучи кареглазой от природы, она изменила цвет глаз на голубой.

Модель из Аргентины, 32-летняя НадинБруна сделала рискованную хирургическую процедуру. Будучи кареглазой отприроды, она изменила цвет глаз на голубой.Девушка вставилав глаза силиконовые импланты. По словам модели, операция прошла неудачно.Надинрассказала, что в результате стала видеть "как 90-летняя старуха". Несколькомесяцев ее глаза были красными и болели. Желание походить на свой идеал практическилишило Бруну зрения. Так, на правом глазе оно упало на 80%, на левом – на 50%.В результатедевушка потеряла работу, которая была ее единственным источником дохода, передаетDaily Mail. "Теперь я всегда буду плохо видеть. Зрачки стали слишкомсветочувствительны, и я больше не могу фотографироваться. У меня несколькокатаракт и глаукома, зрение потеряно навсегда. Меня ждет пересадка роговицы", —поделилась модель.Врачи извлекли силиконовые импланты из глаз Надин. Однако притаких повреждениях зрение аргентинки восстановить невозможно.Еще одна трагическаяистория произошла в марте этого года с 23-летней выпускницей Сибирскогоуниверситета водного транспорта МариейЛебедевой. Девушка лишилась зрения и памяти после автомобильной аварии, а еевнешность изменилась до неузнаваемости. Десять дней она провела в коме. Из-заДТП она забыла два года жизни.