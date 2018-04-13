Модель из Аргентины, 32-летняя Надин
Бруна сделала рискованную хирургическую процедуру. Будучи кареглазой от
природы, она изменила цвет глаз на голубой.
Модель из Аргентины, 32-летняя Надин
Бруна сделала рискованную хирургическую процедуру. Будучи кареглазой от
природы, она изменила цвет глаз на голубой.
Девушка вставила
в глаза силиконовые импланты. По словам модели, операция прошла неудачно.
Надин
рассказала, что в результате стала видеть "как 90-летняя старуха". Несколько
месяцев ее глаза были красными и болели. Желание походить на свой идеал практически
лишило Бруну зрения. Так, на правом глазе оно упало на 80%, на левом – на 50%.
В результате
девушка потеряла работу, которая была ее единственным источником дохода, передает
Daily Mail. "Теперь я всегда буду плохо видеть. Зрачки стали слишком
светочувствительны, и я больше не могу фотографироваться. У меня несколько
катаракт и глаукома, зрение потеряно навсегда. Меня ждет пересадка роговицы", —
поделилась модель.
Врачи извлекли силиконовые импланты из глаз Надин. Однако при
таких повреждениях зрение аргентинки восстановить невозможно.
Еще одна трагическая
история произошла в марте этого года с 23-летней выпускницей Сибирского
университета водного транспорта Марией
Лебедевой. Девушка лишилась зрения и памяти после автомобильной аварии, а ее
внешность изменилась до неузнаваемости. Десять дней она провела в коме. Из-за
ДТП она забыла два года жизни.