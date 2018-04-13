В закрытой части доклада ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей указана химическая формула примененного вещества, однако оно не входит в список запрещенных, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В закрытой части доклада ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей указана химическая формула примененного вещества, однако оно не входит в список запрещенных, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Приводится подробная длинная химическая формула этого вещества, никаких литературных названий там не приводится, а говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который в КЗХО утвержден, и по которому должны отчитываться страны-члены", — указал министр во время брифинга для журналистов. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".По словам Лаврова, сейчас специалисты подробно изучают этот объемный доклад."Там есть очень интересные моменты, которые напрашиваются от прочтения этого документа. Мы в самое ближайшее время постараемся предать их гласности", — пообещал глава МИД РФ.Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия были госпитализированы в Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом. Британские власти поспешили заявить, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", и к этому причастно российское государство. В Москве эти обвинения категорически отрицают.21 марта пробы вещества начали исследовать эксперты ОЗХО. Гендиректор организации Ахмет Узюмджю подчеркнул, что целью исследования является определение того, что именно было использовано, и у организации нет мандата на определение виновных в отравлении Скрипалей.