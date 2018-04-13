Оно изготовлено неизвестными лицами в неизвестных условиях

На прилавки Владимирской области пришло опасное сливочное масло.Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. На продукте стоят этикетки с наименованием ООО «Суздальский молочник». Однако по указанному ими адресу молочные продукты производит другая фирма. В 2015 году директор «Суздальского молочника» продал помещение.Следовательно, товар является фальсифицированным. Молоко и масло изготавливается неизвестными лицами в неизвестных условиях. В управлении просят обращать внимание на упаковку и маркировку продуктов.