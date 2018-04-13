Так, на строительство автомобильных дорог к 3 сельским населенным пунктам в Гусь-Хрустальном, Камешковском и Петушинском районах предусмотрена субсидия в размере 142,5 млн рублей

В этом году на ремонт дорог местного значения направят более 750 миллионов рублей. Так, на строительство автомобильных дорог к 3 сельским населенным пунктам в Гусь-Хрустальном, Камешковском и Петушинском районах, а также на строительство дороги к школе в деревне Филяндино Камешковского района предусмотрена субсидия в размере 142,5 млн рублей.Более 611 млн рублей распределят между всеми муниципальными образованиями области. За счет этих средств планируется отремонтировать 174 участка автодорог и 12 тротуаров общей протяженностью более 84 км (422,72 тыс. м2).В Коврове за счет областного дорожного фонда должен быть отремонтирован участок автодороги по ул. Волго-Донская протяженностью 0,44 км, а в Муроме - участок Владимирского шоссе протяженностью 2,14 км.