Злоумышленники, воспользовавшись данными, полученными от владелицы карты, похитили денежные средства в сумме более 640 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино по подозрению в краже денежных средств с банковской карты задержали 33-летнего мужчину.В территориальный отдел полиции обратилась 61-летняя москвичка и сообщила, что ей на мобильный телефон пришло смс-уведомление о покупке, которую она не совершала. Женщина позвонила по указанному в сообщении телефону, продиктовала собеседнику все данные банковской карты якобы для того, чтобы отменить покупку. На самом же деле злоумышленники, воспользовавшись полученными данными, похитили с карты денежные средства в сумме 642 тысячи рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино на проспекте Вернадского задержали подозреваемого - 33-летнего приезжего.Следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также розыск его возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39