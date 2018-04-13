Некоторые персонажи нашего шоу-бизнеса набили оскомину у российского телезрителя. Многие уже и забыли есть ли у этих псевдозвезд какие-либо таланты кроме бесконечных походов по студиям телешоу. Постоянное появление этих людей на мониторах и экранах начинает вызывать раздражение.

Некоторые персонажи нашего шоу-бизнесанабили оскомину у российского телезрителя. Многие уже и забыли есть ли у этих псевдозвездкакие-либо таланты кроме бесконечных походов по студиям телешоу. Постоянноепоявление этих людей на мониторах и экранах начинает вызывать раздражение.К примеру, в группе во "Вконтакте",посвященной звездам нашей эстрады, опубликовали снимок, обнимающихся ПрохораШаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Казалось, опубликовали и Бог бы сними, вот только из 100 комментариев под фото ни одного положительного, малотого сложно найти даже нейтральное мнение об этих знаменитостях.Некоторые комментаторы уверены,что певцу и пианистке пора перестать срамить себя с экранов и заняться творчеством."Как же надоели они людям бездельники, телевизионщики допускают что бы они засчет шоу жили не тужили. Да у нас не телевидение а сплошное шоу", -заметила девушка.Другие отметили, что у Прохораи Виталины есть много общего, например желание нажиться за чужой счет и пропиаритсявыставляя свое грязное белье на всеобщее обозрение. "А по моему самое то!!!!!Стоят друг друга! Пусть цимбалюк разводит на бабки Шаляпина, а Шаляпин –цимбалюк", "Кто кого общипывать будет?", "Они друг друга стоят.двахалявщика на чужие деньги", "Хороша. Парочка. Баран. Да. Ярочка!", "Напару будут по всем каналам бродить,деньги зарабатывать", "Видимо каждый из них считает другого "старым"... Прохор любитбабушек,а Вита дедушек!", "Идеальнаяпарочка!", "На что жить будут? Две жены в одной семье)", – рассуждали пользователисоцсети.Создается впечатление, что в медиапространственашей страны нет никого, кто бы так сильно раздражал наш народ, как Шаляпин и Цымбалюк-Романовская.Видимо эти лица так сильно примелькались, что от них начало тошнить.