Группа ученых из Университета Шеффилда (Великобритания) провела исследование, в котором приняли участие почти 600 тысяч человек, употреблявших алкоголь. Специалисты определили, как влияют на организм человека разные дозы спиртного.

Группа ученых из Университета Шеффилда (Великобритания) провелаисследование, в котором приняли участие почти 600 тысяч человек, употреблявшихалкоголь. Специалисты определили, как влияют на организм человека разные дозыспиртного.Участники эксперимента еженедельно употреблялиот ста до 350 граммов алкоголя. Перед началом исследованиядобровольцы прошли медицинские обследования, которые выявили, что у нихнет проблем с сердечно-сосудистой системой.Выяснилось, что у среднестатистического 40-летнего человека пьющегодо 350 граммов чистого алкоголя в неделю, продолжительностьжизни снижалась на один-два года. Проведя анализ, медики пришли к выводу,что при употреблении еще большего количества могут развитьсясердечно-сосудистые заболевания и инсульт, сообщает изданиеNew Scientist.Более того, авторы научной работы заявили,что исследование показало: даже в небольших дозах спиртного нет никакой пользы.Данное исследование подтвердило предыдущее,согласно которому безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин —112 граммов чистого спирта в неделю. Это количество соответствует 3,4литра пива крепостью 4% или шести бокалам вина.В 2017 годуамериканские исследователи провели необычный эксперимент, который продемонстрировал, какалкоголь трансформирует человеческую личность. Опыт показал, что восприятиепьяными людьми самих себя очень сильно меняется. В частности, они думали, чтостали менее ответственными, но более открытыми для новых впечатлений.