Очередной скандал с Дмитрием Дюжевым вероятно отразится на его карьере. Поговаривают, что следующую хорошую роль и рекламный контракт артист увидит теперь не скоро, а может ему вообще придется сменить род деятельности.

Очередной скандал с Дмитрием Дюжевым вероятно отразится наего карьере. Поговаривают, что следующую хорошую роль и рекламный контрактартист увидит теперь не скоро, а может ему вообще придется сменить род деятельности.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян заступился за российских зрителей. Эксклюзивно для Dni.Ruон дал свою профессиональную оценку поведения звезды."Так вот о каком диалоге "артист и зритель"упоминал в своем скандальном монологе Дюжев несколько месяцев назад. Это внепонимании такого творчества он зрителей упрекал? Да, признаюсь Вам, посмотревна его нынешнее "творчество" в соцсетях я к пришел к мысли, чтопонять это невозможно в принципе", – высказал свое мнение эксперт."А с другой стороны, можно теперь не переживать за жизньДмитрия. Похоже, что с риском покончено окончательно и бесповоротно. Ну славаБогу хоть на самолетах ему больше не придется летать, под танк лезть тоже непридется ползти, да и в болоте сидеть он теперь не будет, где рядом опасныежелезные штыри буквально нашпигованы. Похоже, что вот оно все без фальши иобмана, настоящая игра в правду. Но почему-то такая игра не впечатляет. А можетэто и есть та лабуда и туфта, о которой говорил Дюжев? Это вот такого уровняпередач по его же словам заслуживают зрители? У Дмитрия похоже слова с делом нерасходятся", – саркастически заметил Манукян.Отметим, что уже сутки в Сети обсуждают неадекватноеповедение Дмитрия в прямом эфире онлайн-викторины. Артиста пригласили провестиконкурс во "ВКонтакте". На протяжении шоуДюжев был неадекватен: путал сотни и тысячи, постоянно почесывал нос, не кместу смеялся, делал слишком длинные паузы между фразами и не мог правильнопрочитать фразы с телесуфлера.В Интернете тут жепоявилась реакция зрителей. Мнения разделились, но, все же, комментаторов,настроенных негативно, заметно больше. По всей вероятности, россияне еще незабыли прошлогодний скандал с участием артиста.В одномиз интервью Дмитрий рассказал, что с ним произошла неприятная ситуация ваэропорту. Он хотел проскочить без очереди, а его, несмотря на известность,жестко поставили на место. Обиженный актер рассказал латышскому каналу:"Это все говорит о том, что это правильно, когда для вас, зрителей, делаюттакую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этогозаслуживаете!".Позднее Дюжев, объяснилсвои слова. "Это было в порыве пыла конкретно к тем 30 человекамэкономкласса, которые стояли на стойке бизнес-класса. Я словесно наказывалих", – заявил Дюжев радиостанции "Говорит Москва". При этомактер отметил, что нельзя смешивать этих людей, с которыми он столкнулся ваэропорту, с другими зрителями.