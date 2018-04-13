Бойфренд выпавшей из окна 4 этажа студентки МГИМО находился с ней в кабинете учебного корпуса, когда произошла трагедия. Студенты слышали доносившиеся оттуда звуки ссоры. Однако сам уроженец Дагестана отрицает свою причастность к происшествию, его знакомые утверждают, что он бабочки не обидит.

Бойфренд выпавшей из окна 4 этажа студентки МГИМО находилсяс ней в кабинете учебного корпуса, когда произошла трагедия. Студенты слышалидоносившиеся оттуда звуки ссоры. Однако сам уроженец Дагестана отрицает своюпричастность к происшествию, его знакомые утверждают, что он "бабочки необидит".В обстоятельствах трагического происшествия в МГИМОразбирается полиция. 21-летняя студентка из Казахстана в реанимации, у нее переломыребер, травма головы и ушибы грудной клетки. Одно из ребер проткнуло легкое."Там была ссора девушки и мальчика, слышали соседниекабинеты", – рассказали журналистам очевидцы. Как стало известно, к учащейся4 курса кафедры международных экономических отношений зашел ее друг – уроженецДагестана, студент Высшей школы экономики. Пара зашла в свободную аудиторию истала выяснять отношения: днем ранее молодые люди сильно поссорились.Магомед сначала пытался в телеграм-канале Super вообще откреститься отвсей истории – и даже заявил, что вообще не знаком с девушкой. Однако позже емупришлось признать, что он был в той аудитории. По его словам, дама сердца якобывнезапно забралась на окно, распахнула створку и упала вниз, сообщает "МК".Однако полиция придерживается другой версии: скорее всего, пареньв порыве ярости вытолкнул хрупкую девушку из окна. Стражи порядка надеются, чтосвет на историю прольет сама жертва, когда будет в состоянии давать показания. Жизньдевушки спасло то, что она упала на грунт.По данным издания, отец студента ВШЭ в свое время работал вправительстве Дагестана на высокой должности. Парень из богатой семьи, на своейстраничке выкладывает фотографии дорогих машин, а также фотоотчеты изпутешествий. Друзья говорят, что Магомед "воспитанный и спокойный парень,бабочки не обидит".В пресс-службt МГИМО ранее сообщили, что в результатенесчастного случая из окна четвертого этажа учебного корпуса выпала студентка. Оперативноприбывшая скорая помощь доставила девушку в НИИ Склифосовского. А очевидцы распространили фотографию парня, который был с ней в аудитории.