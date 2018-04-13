Бойфренд выпавшей из окна 4 этажа студентки МГИМО находился
с ней в кабинете учебного корпуса, когда произошла трагедия. Студенты слышали
доносившиеся оттуда звуки ссоры. Однако сам уроженец Дагестана отрицает свою
причастность к происшествию, его знакомые утверждают, что он бабочки не
обидит.
Бойфренд выпавшей из окна 4 этажа студентки МГИМО находился
с ней в кабинете учебного корпуса, когда произошла трагедия. Студенты слышали
доносившиеся оттуда звуки ссоры. Однако сам уроженец Дагестана отрицает свою
причастность к происшествию, его знакомые утверждают, что он "бабочки не
обидит".
В обстоятельствах трагического происшествия в МГИМО
разбирается полиция. 21-летняя студентка из Казахстана в реанимации, у нее переломы
ребер, травма головы и ушибы грудной клетки. Одно из ребер проткнуло легкое.
"Там была ссора девушки и мальчика, слышали соседние
кабинеты", – рассказали журналистам очевидцы. Как стало известно, к учащейся
4 курса кафедры международных экономических отношений зашел ее друг – уроженец
Дагестана, студент Высшей школы экономики. Пара зашла в свободную аудиторию и
стала выяснять отношения: днем ранее молодые люди сильно поссорились.
Магомед сначала пытался в телеграм-канале Super вообще откреститься от
всей истории – и даже заявил, что вообще не знаком с девушкой. Однако позже ему
пришлось признать, что он был в той аудитории. По его словам, дама сердца якобы
внезапно забралась на окно, распахнула створку и упала вниз, сообщает "МК".
Однако полиция придерживается другой версии: скорее всего, парень
в порыве ярости вытолкнул хрупкую девушку из окна. Стражи порядка надеются, что
свет на историю прольет сама жертва, когда будет в состоянии давать показания. Жизнь
девушки спасло то, что она упала на грунт.
По данным издания, отец студента ВШЭ в свое время работал в
правительстве Дагестана на высокой должности. Парень из богатой семьи, на своей
страничке выкладывает фотографии дорогих машин, а также фотоотчеты из
путешествий. Друзья говорят, что Магомед "воспитанный и спокойный парень,
бабочки не обидит".
В пресс-службt МГИМО ранее сообщили, что в результате
несчастного случая из окна четвертого этажа учебного корпуса выпала студентка. Оперативно
прибывшая скорая помощь доставила девушку в НИИ Склифосовского. А очевидцы распространили фотографию парня, который был с ней в аудитории.