Профессор кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия Тимирязевской академии Василий Деменко разработал конструкцию, позволяющую размножать растения зелеными черенками. Она проста в изготовлении, чрезвычайно эффективна и позволит сэкономить на покупке черенков. На свое изобретение Василий Иванович получил патент и решил поделиться своим открытием со всеми садоводами.

Профессор кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия Тимирязевской академии Василий Деменко разработал конструкцию, позволяющую размножать растения зелеными черенками. Она проста в изготовлении, чрезвычайно эффективна и позволит сэкономить на покупке черенков. На свое изобретение Василий Иванович получил патент и решил поделиться своим открытием со всеми садоводами.Любой дачник сталкивается с проблемой, когда купленные черенки не приживаются на участке. Профессор Тимирязевской академии Василий Деменко и садовод со стажем придумал простую, но очень эффективную конструкцию. Достаточно взять побег любого дерева или кустарника, поместить его в своеобразную мини-теплицу – и получится жизнеспособный черенок.Взял деревянный ящик, проложил его дно и стенки пленкой, постелил минеральную вату, полил водой, - рассказывает Василий Иванович. – На нее установил кассеты с квадратными ячейками (они продаются в магазинах), заполнил их субстратом, в состав которого вошли торф и перлит – горная порода вулканического происхождения.В этой конструкции Василий Иванович опробовал разные культуры: виноград, черную смородину, шаровидную иву, алычу, плетистую розу. Срезы черенков он обработал биостимулирующим препаратом. Чтобы создать в мини-теплице оптимальный микроклимат, установил над ящиком металлические дуги, герметично накрыв их пленкой. От яркого солнечного света защитил тент.Мини-теплица работает по следующему принципу: в ящике образуется искусственный туман за счет того, что вода из минеральной ваты поднимается к корневой системе растений, а воздух охлаждается за счет его насыщения влагой.Ящик Василий Иванович открыл через 40 дней. Практически все черенки успели укорениться, и теперь их можно было высаживать в открытый грунт.Запатентованная Василием Деменко конструкция не требует от садоводов практически никаких усилий и позволяет сэкономить на покупке саженцев.