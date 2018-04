В дни, когда власти Британии и СМИ пугают подданных страшными россиянами, москвичка Ежевика Спиркина оказалась в Лондоне. Узнав из соцсетей об эксперименте блогеров из России и Украины, она решила провести аналогичную акцию. Девушка пришла в паб Лондона с плакатом: Я из России. Давай обнимемся.

В дни, когда власти Британии высылают российских дипломатов и подозревают россиян в том, что они ввозят в королевство "отравленную гречку", а "золотые детки", живущие за границей, пишут в соцсетях, что им "стыдно" признаваться, что они из России, москвичка Ежевика Спиркина оказалась в Лондоне.Певица и руководитель российской группы Oyme приехала в столицу Британии на языковые курсы и по своим музыкальным делам в эти самые горячие для отношений между нашими странами дни.Накануне, когда на своих страничках в соцсетях мы обсуждали перекрестный эксперимент украинских и российских блогеров, предложивших обняться в Киеве и Петербурге, соответственно, она решилась прийти в один из пабов Лондона с аналогичной акцией.Ежевика и ее русские и английские друзья настолько воодушевились этой идеей, что уже через пару часов были нарисованы три варианта красочных плакатов со смайликами и словами: "I am from Russia. Let's hug" ("Я из России. Давай обнимемся"). А еще через пару часов Ежевика бесстрашно вошла в паб, где отдыхали лондонцы, и встала с этим плакатом посреди зала."Идея прекрасна и душевна. Вторя названию Oyme. Сказать: "no politics, only friendship". Снять видео и показать россиянам, что так же считают люди в Лондоне", — поясняет Ежевика свое намерение.За исход эксперимента в нынешней ситуации вряд ли можно было не опасаться, но уже в первые минуты стало понятно, что страхи – напрасны. К девушке из России тут же стали подходить посетители бара и явно искренне обнимать ее."Представляешь, — написала она уже ближе к полночи, — в какой-то момент неизвестная мне девушка написала на бумаге: "Я англичанка, давай обнимемся!" и встала рядом".Эмоции переполняли, похоже, и саму Ежевику, и тех, кто откликнулся на ее призыв обняться. О том, какой теплой и дружелюбной была атмосфера в пабе в этот момент, можно судить по видео, которое Ежевика разместила в своем "Фейсбуке".Вестям.Ru Ежевика Спиркина рассказала, что ее так вдохновил этот эксперимент "народной дипломатии" в действии, что она решила в ближайшие выходные провести его в центре Лондона и, возможно, у редакции какого-нибудь крупного британского СМИ. Не исключено, что к Ежевике присоединится и кто-то из ее друзей из России, которые сейчас находятся в Лондоне.Ежевика Спиркина — один из создателей и руководитель группы Oyme, которая представляет финноугорскую культуру, опираясь при этом и на фольклор других народов России. На днях "Союз музыкальных критиков России" признал клип Vaya группы Oyme, в котором снялась Ежевика Спиркина, лучшим за 2017 год в номинации "Этно".